David Torres Valencia, 16 OCT 2026 - 07:35h.

Expresivo como pocos, este sábado debuta en Mestalla

La superstición de Javier Aguirre que rompe una tradición en Mestalla

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Javier Aguirre ha vuelto a LaLiga y lo ha hecho fiel a su estilo. El técnico mexicano vivió un debut de máxima intensidad en el banquillo del Valencia CF, con gestos, protestas y un repertorio de expresiones que no pasó desapercibido en el empate ante el Racing de Santander. Un estreno que dejó sus primeras sensaciones sobre el equipo y que confirmó lo que ya había detectado en sus primeros días al frente del Valencia.

El vídeo de El Día Después retrata al Vasco como pocas veces se le había visto: desde sus tacos mexicanos hasta sus indicaciones a los jugadores y sus reacciones a las decisiones arbitrales. Todo, sin perder detalle de un partido en el que el Valencia llegó a ponerse por delante, sufrió la remontada del Racing y terminó rescatando un empate a dos gracias, entre otros, al gol de David Otorbi.

"¡Pinche puta madre!": Aguirre, en estado puro

Aguirre apenas había terminado de santiguarse cuando el Valencia marcó. El gol de Dani Raba, prácticamente en el primer minuto, parecía anunciar un estreno perfecto. En la banda, el entrenador alternaba indicaciones, saludos y expresiones muy suyas. "Tiene unos huevos este cabrón", recoge el vídeo, antes de mostrar al mexicano soltando un sonoro "¡Pinche puta madre!". Saludó al linier, por supuesto, y se pasó todo el partido hablando.

Y es que, el repertorio no se quedó ahí. Hubo protestas por los fueras de juego, gestos de desaprobación y hasta dos peinetas dirigidas a quienes agitaban los brazos para animar a la grada. "No hagas así, no hagas así, cabrón", les espetó con dos peinetas marca de la casa.

El partido también le dejó momentos de frustración cuando el Racing remontó. Aguirre, eso sí, encajó las críticas desde la grada con deportividad.

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Un empate para empezar a creer

Más allá de las imágenes, el debut dejó señales deportivas. Aguirre apostó por Otorbi, pidió a sus compañeros que buscaran sus desmarques y el joven respondió con el gol del empate definitivo. El Valencia no consiguió la victoria, pero sí mostró entrega y capacidad de reacción en un encuentro que pudo perder.

El estreno no fue perfecto, pero dejó una imagen reconocible: la de un entrenador intenso, expresivo y dispuesto a asumir un reto complicado. El primer paso ya está dado. Ahora toca convertir ese carácter en puntos y Mestalla en un fortín.