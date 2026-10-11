Dani Raba, tras la alternativa de Aguirre: "Estamos conociéndolo pero ha cambiado la dinámica"

David Torres 11 OCT 2026 - 23:10h.

"Vamos a ver a partir de ahora otro Valencia"

Javier Aguirre rescata a Dani Raba del ostracismo y se lo devuelve con un gol en un minuto

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SantanderDani Raba fue uno de los grandes protagonistas del estreno de Javier Aguirre en el banquillo del Valencia CF. El atacante cántabro aprovechó la oportunidad que le brindó el técnico mexicano ante el Racing de Santander y respondió con un gol de calidad después de meses sin el protagonismo que esperaba. Tras haber disputado apenas ocho minutos esta temporada con Carlos Corberán, el futbolista volvió a sentirse importante y explicó sus sensaciones tras el encuentro. Raba también valoró el primer partido de Javier Aguirre, la nueva dinámica del equipo y las opciones que tuvo el Valencia para llevarse los tres puntos de El Sardinero.

Dani Raba analiza su estreno con Javier Aguirre

Dani Raba analiza su estreno con Javier Aguirre en DAZN

Enhorabuena por el gol. ¿Qué has sentido después de marcar nada más empezar el partido, después de todo este tiempo sin tener el protagonismo que te hubiera gustado?

Muchas gracias. Lo primero, estoy contento por volver a jugar y por volver a ayudar al equipo. Era el primer partido del míster, nos estamos conociendo y trabajando. Hemos tenido dos semanas y creo que hay que dar valor a este punto y hacerlo bueno la semana que viene en casa.

¿Qué te ha transmitido Javier Aguirre desde su llegada? Hoy lo ha demostrado con hechos. ¿Crees que ha cambiado la dinámica del equipo?

Sí, creo que ha cambiado un poco la dinámica del equipo en el día a día y que vamos a ver a partir de ahora otro Valencia.

¿Qué Valencia quiere ver Aguirre se ha podido ver hoy, a pesar del empate?

Hemos tenido poco tiempo para trabajar. Sabíamos que el Racing, con balón, nos iba a hacer sufrir porque se lo hace a casi todos los equipos. Poco a poco iremos mejorando defensiva y ofensivamente. Hay que seguir el proceso para continuar creciendo.

El Valencia ha podido ganar el partido en la última ocasión. ¿Has podido hablar con tu compañero después de esa jugada?

Ahora hablaré con el vestuario. Hemos tenido ahí la última ocasión y, si hubiéramos marcado, nos habríamos llevado los tres puntos de un campo complicado. El Racing estaba invicto en casa y creo que esa jugada nos podía haber dado la victoria. Pero hay que seguir trabajando para continuar creciendo.

¿Qué sangre fría en el gol! Podías disparar de primeras, pero has optado por un recorte y otro hasta marcar.

Al final he visto que el defensa se me cruzaba y creo que era la mejor opción. Por suerte, el balón ha ido para dentro y ha servido para ayudar al equipo.