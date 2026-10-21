David Torres Valencia, 21 OCT 2026 - 10:03h.

Los precios son entre 10 y 22 euros

Tavernes-Valencia CF en Mestalla: precios y cuándo salen a la venta las entradas de Copa

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El Valencia CF jugará el miércoles 28 de octubre (21:00 horas), en el Camp de Mestalla, el partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 26-27 frente a la UE Tavernes de la Valldigna.

El Valencia CF y la UE Tavernes han sacado a la venta las entradas para el partido de Copa del Rey que enfrentará a ambos en Mestalla después de que el club de la Safor aceptara cambiar de estadio ante la imposibilidad de reformar el suyo. Los precios serán populares en una aspiración de que Mestalla registre la mejor entrada posible sabiendo que buena parte de la taquilla será para el equipo vallero que es, a fin de cuentas, el que juega como local.

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En ese sentido, cabe recordar que esta será la segunda vez en la historia del Club que el Valencia CF juegue como visitante en su estadio tras haberlo hecho el 9 de mayo de 1964, también en la Copa del Rey, enfrentándose al CD Mestalla -actual VCF Mestalla-.

Venta de entradas para el Tavernes -Valencia CF de la Copa del Rey: precios populares, horario y dónde comprarlas

Conoce aquí los detalles de la venta de entradas:

Los precios oscilan entre los 10 y los 22 euros . Desde este miércoles, a las 10:00 horas, ya se pueden adquirir las entradas a través del siguiente enlace: https://entradas.valenciacf.com/valenciacf_webservices/select/3052404?hl=es-ES

oscilan entre los y los . Desde este miércoles, a las 10:00 horas, ya se pueden adquirir las entradas a través del siguiente enlace: https://entradas.valenciacf.com/valenciacf_webservices/select/3052404?hl=es-ES Cada persona puede comprar hasta un máximo de 6 entradas . Los aficionados pertenecientes a la Grada de Animación también han de adquirir las entradas para esta zona.

. Los aficionados pertenecientes a la también han de adquirir las entradas para esta zona. El Valencia CF juega como visitante. Por tanto, los Socio VCF Abonados no podrán entrar con el pase de temporada.

El Tavernes, además, las venderá en sus taquillas

La UE Tavernes ha anunciado también que ellos las venderán en taquillas. "La venta presencial de entradas se realizará en las instalaciones del club miércoles, jueves y viernes, de 18:00 a 20:30 horas, y sábado, de 10:30 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:30 horas.

La venta estará abierta tanto a socios como no socios. Las entradas serán nominativas, por lo cual será necesario facilitar el nombre, apellidos DNI de cada persona en el momento de la compra.

En cuanto a la venta en línea, esta se realizará a través de la página oficial del Valencia CF.

Autobuses gratuitos

Por otro lado, el servicio de autobús será gratuito para jugadores, familiares de jugadores, socios y aficionados. "En los próximos días informaremos de todos los detalles del horario y de la salida. Pedimos a todas las personas que hagan uso de este servicio que hagan uno os responsable. Mestalla nos espera", explica el club de La Safor en un comunicado