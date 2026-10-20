David Torres 20 OCT 2026 - 15:48h.

Vivirá la noche más histórica en la entidad vallera

La UE Tavernes se carga al entrenador que lo llevó a Mestalla a una semana de la Copa

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ValenciaLa UE Tavernes ya tiene entrenador para su histórico partido de Copa del Rey ante el Valencia CF. Edu Palomares, conocido como "Tomaca", dirigirá al conjunto vallero en Mestalla el próximo 28 de octubre, después de que el club haya anunciado su regreso para hacerse cargo del primer equipo. Una historia con un mote que también puede dar juego en la víspera de una cita inolvidable.

El nuevo técnico afrontará un reto mayúsculo después de la destitución de Carlos Sapiña, que deja el cargo a solo unos días de medirse al Valencia. El Tavernes, que ha aceptado disputar la eliminatoria en Mestalla para convertirla en una fiesta para el fútbol valenciano, se estrenará así en una gran cita copera ante uno de los clubes históricos del fútbol español.

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Tomaca vuelve a casa

Tomaca vuelve a casa. Palomares conoce bien la entidad, ya que formó parte de ella durante tres temporadas. El club destaca que regresa con ilusión para iniciar una nueva etapa, acompañado por Salva Gómez, Jesús Jiménez y Marc Vidal en el cuerpo técnico.

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El cambio llega en un momento delicado para el equipo de la Safor, colista de su grupo en la Lliga Comunitat. La entidad despidió a Sapiña con un mensaje de agradecimiento por su trabajo y su entrega, pese a la brevedad de su etapa: "Ha sido corto, pero ha sido muy bonito. Y esto no lo cambia nadie".

Ahora, Edu Palomares tendrá que cambiar el chip y preparar al Tavernes para una noche histórica. El conjunto modesto ya ha conseguido que su eliminatoria se juegue en el estadio del Valencia. En Mestalla, con Tomaca en el banquillo, intentará que la experiencia no se quede solo en una fiesta y dar la sorpresa ante el equipo de Javier Aguirre.

La Copa ya ha hecho su parte. Ahora le toca al Tavernes.

El comunicado oficial

Este es el comunicado oficial:

La UE Tavernes anuncia que Edu Palomares será el nuevo entrenador de nuestro primer equipo. Edu es una persona que conoce muy bien el Club, el equipo y nuestro entorno. Durante tres temporadas formó parte de nuestra familia, compartiendo vestuario, trabajo y, sobre todo, muchas alegrías y momentos ya forman parte de nuestra historia. Ahora, después de un pequeño tiempo, vuelve a casa con la ilusión de empezar una nueva etapa al frente del primer equipo. Un retorno que nos hace mucha ilusión y que esperamos que esté lleno de grandes momentos.

Junto con Edu, completarán el cuerpo técnico Salva Gómez, Jesús Jiménez i Marc Vidal, que lo acompañarán en este nuevo reto. Dos personas que también saben muy bien qué es ser un porrón pardo. Ahora toca empezar a trabajar y continuar luchando por nuestros objetivos