Tavernes-Valencia CF en Mestalla: precios y cuándo salen a la venta las entradas de Copa

David Torres 17 OCT 2026 - 09:30h.

Compartir







ValenciaLa UE Tavernes de la Valldigna y el Valencia CF ya tienen encarrilada la organización de su eliminatoria de Copa del Rey, que se disputará el miércoles 28 de octubre a las 21:00 horas en Mestalla. La RFEF aprobó el cambio de escenario a petición del conjunto de la Safor, que ejercerá como local en el estadio valencianista, tal y como se confirmó al dar luz verde a Mestalla como sede del partido. La decisión llegó después de varios días de negociaciones en los que el Tavernes apuró sus opciones de jugar en su campo, aunque también estudió otras alternativas, antes de que la posibilidad de disputar la eliminatoria en Mestalla se impusiese por expreso deseo de ambos clubs.

En la reunión celebrada este viernes en las oficinas del Valencia CF quedaron pendientes de cerrar por escrito algunos detalles del reparto de localidades, pero el presidente del Tavernes, Salva Talens, avanzó que los precios serían populares y que el club fletaría alrededor de cien autobuses para llevar a sus seguidores a Mestalla. La entidad valencianista se puso a disposición del conjunto vallero para colaborar en la organización de una noche histórica para el club y su afición, después de que la aprobación federativa de Mestalla despejase la principal incógnita de la eliminatoria.

El Tavernes confirma entradas de entre 10 y 25 euros, autobuses gratuitos y fecha de compra

Este viernes por la noche, la UE Tavernes de la Valldigna emitió un comunicado oficial en el que concretó el precio de las entradas, anunció la fecha de inicio de la venta y confirmó que sufragará los autobuses para sus aficionados. Las localidades saldrán a la venta el miércoles 21 de octubre, tanto por internet como físicamente en las taquillas y oficinas del club para los socios. El horario y los detalles del proceso se anunciarán próximamente a través de los canales oficiales de la entidad.

Los precios oscilarán entre 10 y 25 euros, mientras que el desplazamiento en autobús será gratuito para los aficionados que quieran acompañar al equipo. "No queremos que nadie se quede sin vivir ese momento", señala el comunicado, que concluye con un mensaje dirigido a la afición: "Mestalla nos espera. Y queremos vivir ese sueño con todos vosotros".

El comunicado oficial

"La UE Tavernes informa que las entradas para el partido de Copa del Rey ante el Valencia CF saldrán a la venta el próximo miércoles 21 de octubre. Las entradas estarán disponibles para su compra online. Los socios de la UE Tavernes también podrán adquirirlas físicamente en las taquillas y oficinas del Club. El horario y todos los detalles sobre la venta se comunicarán más adelante a través de nuestros canales oficiales. Los precios de las entradas serán precios populares (10-25 €).

Además, la UE Tavernes pondrá autobuses gratuitos a disposición de nuestra afición para que todos los que quieran puedan desplazarse y disfrutar de un día tan especial.

No queremos que nadie se quede sin vivir ese momento.

Mestalla nos espera. Y queremos vivir ese sueño con todos vosotros", termina el comunicado