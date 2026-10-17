Valencia-Athletic: supersticiones, verdugos y rachas en la despedida rojiblanca de Mestalla

David Torres Valencia, 17 OCT 2026 - 09:08h.

Claramunt e Iríbar protagonizarán la despedida del Athletic a Mestalla

El Valencia, a evitar la peor racha de derrotas seguidas de su historia en Mestalla

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El Valencia CF recibe este sábado al Athletic Club en Mestalla en un partido marcado por las supersticiones de Javier Aguirre, que pretendía cambiar el orden de los banquillos tras 103 años de vida de Mestalla, la necesidad de frenar una dinámica peligrosa y un dato que invita al optimismo: el conjunto vasco es una de las víctimas favoritas de los valencianistas. El técnico mexicano quiere convertir Mestalla en un fortín desde su estreno en casa, y lo hará finalmente respetando sus tradiciones y tragádose sus supersticiones pero con una sonrisa y una "sana" intención: acojonar a sus rivales en Mestalla como le sucedía a él cuando venía como visitante. Le toca hacerlo empezando contra el Athletic. Será, para que nada falte a este choque especial, la despedida rojiblanca de Mestalla (si la Copa no lo remedia).

Aguirre, ante una racha que amenaza con hacer un daño histórico

Será un duelo que debe evitar una racha histórica. NO en vano, el Valencia CF encadena tres derrotas consecutivas en Mestalla y necesita puntuar para evitar la cuarta en una misma temporada, algo que nunca ha sucedido en su historia. El Betis (0-1), el Barcelona (0-5) y la Real Sociedad (2-3) han castigado al conjunto valencianista, que perdió los dos primeros encuentros con Carlos Corberán y el último con Óscar Sánchez en el banquillo.

Javier Aguirre, que debutó con un empate ante el Racing de Santander (2-2), afronta su primer partido en casa con la misión de cambiar la dinámica y recuperar la confianza de una afición castigada por los resultados.

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El Valencia ya ha encadenado tres derrotas consecutivas como local en varias ocasiones. Ocurrió en las temporadas 2007-08, 2002-03, 1985-86 y 1973-74, además de marzo de 2016. Nunca ha perdido cuatro partidos seguidos en Mestalla dentro de una misma temporada.

La única vez que encadenó cuatro derrotas consecutivas en casa fue entre dos campañas: perdió ante el Villarreal (0-2) y la Real Sociedad (0-1) al final de la temporada 2015-16 y comenzó la siguiente con derrotas ante Las Palmas (2-4) y el Betis (2-3). Todo con Ayestaran

El Athletic, la víctima favorita de Aguirre, lleva dos de tres en Mestalla

Los precedentes recientes ofrecen motivos para creer a los locales. El Valencia ha ganado dos de las tres últimas visitas del Athletic a Mestalla, incluida la más reciente, un 2-0 el 20 de septiembre de 2025.

El balance histórico liguero también favorece al Valencia: 51 victorias, 24 empates y 15 derrotas en 91 partidos disputados ante el Athletic en Mestalla.

El caso es que el Athletic Club será el primer examen de Aguirre ante una afición que necesita motivos para creer y frente a un adversario al que se le da especialmente bien: le ha ganado diez veces en LaLiga en 23 enfrentamientos. A ningún otro rival español le derrotó más veces.

Un Athletic "parado" pero con Laporte

Los números respaldan al conjunto valencianista, pero la situación actual exige una reacción. Aguirre necesita que Mestalla vuelva a empujar y que su equipo responda sobre el césped. El sábado tiene la primera oportunidad para frenar la caída y evitar que la crisis como local vaya a más. Y lo hace ante un Athletic Club regresa al césped sin los lesionados Nico Williams y Oihan Sancet. El aplazamiento de Vallecas, el segundo en las ocho primeras jornadas, frustró el intento de reacción de un Athletic necesitado de un impulso tras los decepcionentes empates en San Mamés frente al Elche y el Alavés, sus dos últimos resultados ligueros.

La buena noticia de la semana para Edin Terzic ha sido la recuperación de Aymeric Laporte. El central internacional se cayó a última hora de la convocatoria para Vallecas debido a un problema físico tras su participación con la selección española del que ya se encuentra recuperado.

Alineaciones probables:

Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Diakhaby, De Haas, Gayà; Raba, Pepelu, Guido, Danjuma; Javi Guerra y Hugo Duro.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Yeray, Laporte, Yuri; Gerenabarrena, Ruiz de Galarreta; Berenguer, Canales, Navarro; e Iñaki Williams

Árbitro: Por determinar.

Estadio: Mestalla.

Hora: 21 horas (19.00 GMT)