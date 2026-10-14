David Torres 14 OCT 2026 - 12:12h.

El balance de los 91 partidos de Liga disputados entre ambos equipos en el estadio de Mestalla es de 51 victorias para los valencianistas, 24 empates y 15 victorias para el Athletic

El principio del fin de Mestalla: todos los datos de la despedida de un templo del fútbol

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ValenciaMestalla se prepara para decir adiós a su historia y el Valencia CF sigue buscando la mejor manera de rendirle homenaje. El partido de este sábado ante el Athletic Club tendrá un cartel muy especial, con dos figuras que representan la memoria de ambos equipos: Pepe Claramunt y José Ángel 'Chopo' Iríbar. El artista valenciano Lawerta firma una ilustración que conecta generaciones y recuerda que los estadios también están hechos de personas, gestas y recuerdos imborrables.

El Valencia-Athletic, correspondiente a la jornada 9 de LALIGA EA SPORTS, se disputará el sábado 17 de octubre a las 21:00 horas. Será una nueva cita de una temporada cargada de simbolismo, la última de Mestalla como casa del Valencia CF antes del traslado al Nou Mestalla, previsto para el verano de 2027. La colaboración con Lawerta convierte cada cartel conmemorativo en una forma de conservar la memoria de un estadio que ha marcado la vida de varias generaciones de valencianistas.

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Claramunt e Iríbar, memoria viva del fútbol

Pepe Claramunt es uno de los grandes símbolos del Valencia CF. Valenciano, capitán e internacional, defendió la camiseta blanquinegra durante doce temporadas, disputó cerca de 450 partidos y marcó 90 goles. Su nombre quedó ligado a dos títulos inolvidables: la Copa de 1967 y la Liga de 1970-71. Debutó con la selección española absoluta con solo 22 años y llegó a ser el primer capitán valenciano de España, con 23 partidos internacionales y cuatro goles. Este 2026, el valencianismo celebra además el Año Claramunt, coincidiendo con el 80 aniversario de su nacimiento.

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Frente a él aparece Iríbar, el mítico guardameta del Athletic Club. Durante 18 temporadas, entre 1962 y 1980, defendió la portería rojiblanca en 614 partidos oficiales. Su figura trascendió los resultados para convertirse en un emblema del club bilbaíno. Con la selección española conquistó la Eurocopa de 1964.

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Dos leyendas, dos camisetas y una misma pasión por el fútbol. El cartel de Lawerta evoca todo lo que permanece cuando pasan los años: los ídolos, las tardes de gloria y los recuerdos compartidos en la grada. Mestalla se acerca a su despedida, pero su historia seguirá viva en quienes lo han sentido como una parte de su vida.

Un duelo casi centenario con otros 17 protagonistas

El balance de los 91 partidos de Liga disputados entre ambos equipos en el estadio de Mestalla es de 51 victorias para los valencianistas, 24 empates y 15 victorias para el Athletic.

En esta historia centenaria de ambos clubs sólo 17 jugadores han vestido ambas camisetas. Se trata de Aritz Aduriz, Julen Agirrezabala, Asier Del Horno, Xabier Eskurza, Patxi Ferreira, Guillermo Gorostiza, Iago Herrerín, Víctor Marro, Juan Luis Meléndez, Unai Núñez, Higinio Ortúzar, Carlos Petreñas, Mundo Suárez, Fernando Tirapu, Alberto Ventura, Nando Yosu y Andoni Zubizarreta.