David Torres Valencia, 14 OCT 2026 - 11:11h.

Víctor Fernández ya es del Valladolid CF con cláusulas especiales y anuncio en el pueblo de Baraja

El Valencia lo tiene atado hasta 2029 y puede recuperarlo en enero previo acuerdo con el Valladolid

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Víctor Fernández Jr. empieza a justificar la apuesta del Valencia CF por su talento. El joven mediapunta llegó a Mestalla tras cerrar su fichaje procedente del Levante UD, después de destacar con el filial granota, y dio el salto al fútbol profesional con una cesión al Real Valladolid. Ahora, a sus 18 años, está convirtiendo esa oportunidad en un escaparate para demostrar que puede tener sitio en el primer equipo valencianista. Tras u nuevo partidazo, nadie duda en la capital castellana que ahora mismo es el canalizador de juego más valioso para el equipo de Fran Escribà. Dos asistencias en la goleada por 5-0 de su equipo llevan su firma.

El futbolista cedido por el Valencia CF atraviesa su mejor momento. Sus últimos cuatro partidos entre el Valladolid y la selección española sub 20 han disparado sus números y confirmado su capacidad para marcar diferencias en ataque. En ese tramo de quince días ha sumado cinco asistencias y un gol.

Cinco asistencias y un gol en quince días

Las dos asistencias repartidas en su último encuentro con el conjunto pucelano elevaron a cuatro su cuenta en LaLiga Hypermotion. La quinta llegó en su debut oficial con España sub 20. Además, marcó en el triunfo por 3-1 ante el Córdoba. Su rendimiento le permitió llevarse la primera gran ovación de Zorrilla, una señal del impacto que está teniendo en su nuevo equipo.

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La mano de Fran Escribá

A las órdenes de Fran Escribá, entrenador valenciano y exvalencianista, Víctor está encontrando un escenario ideal para crecer. El técnico dirige a un jugador que busca trasladar a una categoría superior las virtudes que ya exhibió en el VCF Mestalla: desborde, llegada al área, gol y último pase.

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La temporada pasada, cedido por el Levante UD en el filial valencianista, firmó 12 goles y cuatro asistencias. Aquellos registros convencieron al Valencia para pagar 100.000 euros al club granota y adquirir sus derechos. Ahora, la apuesta empieza a dar frutos también lejos de Paterna.

El Valencia lo tiene atado y puede recuperarlo en enero

El Valencia CF, entretanto, se frota las manos y controla su futuro. Víctor Jr está cedido en Valladolid sin opción de compra y el club podría recuperarlo en enero si decide adelantar su regreso, aunque tendría que negociar con el Valladolid y parece poco probable, entre otras cosas porque el futbolista prefiere acabar el año allí. La lógica dicta que para valorar su incorporación al primer equipo si mantiene este nivel sería más de cara al verano próximo.

El mediapunta tiene contrato hasta 2029, con una ampliación automática de tres temporadas si disputa diez partidos oficiales con el primer equipo, además de mejoras económicas en su salario y en su cláusula de rescisión.

Víctor no esconde su ambición. Antes de salir ya explicó que su deseo es "intentar subir al primer equipo, intentar sumar minutos con ellos y poder triunfar con el primer equipo, la verdad que sería todo un orgullo para mí", explicó tras firmar su último contrato. Hijo del mítico delantero Víctor Fernández, que triunfó en el Valladolid y el Villarreal, el joven futbolista quiere escribir su propia historia. Y sus últimas actuaciones en Segunda ya le han colocado en primera línea del radar del Valencia CF.