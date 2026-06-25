David Torres 25 JUN 2026 - 13:30h.

Hará la pretemporada con Carlos Corberán

El Valencia CF ficha a Víctor Fernández Jr: Corberán ya tiene su André Almeida para el futuro

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Valencia“Pasé un año bastante jodido. No tuve muchos minutos, pero todo al final ayuda, aunque para mí fue cero el año”, explica Víctor Fernández Jr cuando habla con los medios oficiales del Valencia tras firmar su nuevo contrato hasta 2029 y después de que el club valencianista se lo haya quedado en propiedad a Víctor Fernández Jr, hijo del mítico Víctor Fernández, delantero que hizo historia en Primera tras pagar la cláusula (100.000 euros) por la que incorpora en propiedad al jugador que la temporada pasada jugó en el VCF Mestalla cedido desde el Levante UD.

El futbolista, además, hará la pretemporada con Carlos Corberán, dentro de la política que tiene el club este año de confeccionar una plantilla de 25 jugadores (incluyendo a los cuatro lesionados de larga duración) con ficha del primer equipo equipo y, al menos, tres, que sean sub 23.

Víctor Fernández Junior quiere más: aspira a quedarse en el primer equipo

Tras firmar su contrato, Víctor hizo la clásica entrevista en la que mostraba su felicidad por seguir en Valencia. "Para mí es un orgullo seguir en un equipo que confió en mí, tanto como lo hizo el Valencia CF y que pude sumar muchos minutos en el VCF Mestalla. Es un orgullo para mí e intentaré este año también demostrar todo lo que pueda como hice el año pasado” indica el mediapunta pucelano de 18 años que la temporada pasada jugó cedido en el filial. Pero, tras un gran año en el filial, manda un aviso para navegantes

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"Quiero intentar subir al primer equipo, intentar sumar minutos con ellos y poder triunfar con el primer equipo, la verdad que sería todo un orgullo para mí",

"Este año quiero seguir con esta temporada que he hecho, seguir trabajando, seguir mejorando, intentar subir al primer equipo, intentar sumar minutos con ellos y poder triunfar con el primer equipo, la verdad que sería todo un orgullo para mí", concluye el vallisoletano, hijo del mítico delantero que triunfó en el Valladolid y el Villarreal, entre otros clubs.