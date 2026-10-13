El vestuario entiende, apoya y explica la sequía de Hugo Duro

David Torres 13 OCT 2026 - 09:10h.

Aguirre y Gayà cierran filas con Hugo Duro y explican por qué no marca

Gayà: "Hugo estaba muy cansado, con calambres, al límite. Ha sido una pena"

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ValenciaHugo Duro atraviesa uno de esos momentos en los que a un delantero se le mira con lupa. Su sequía es histórica. Acumula 17 partidos sin marcar y su última ocasión ante el Racing de Santander estuvo a punto de darle la victoria al Valencia CF. Sin embargo, el atacante cuenta con el respaldo de Javier Aguirre, que lo recuperó para el once en su estreno, y de sus compañeros. El técnico ya había detectado los problemas que debe corregir el Valencia, mientras el empate en El Sardinero dejó los primeros brotes verdes del equipo, pero deja a Hugo tocado y, tanto el entrenador como el capitán, José Luis Gayà, aprovecharon los minutos posteriores al choque para echarle un cable y cerrar filas con él. Sin Sadiq, lesionado y con Aimar Blázquez aún empezando a dar sus primeros pasitos en la élite, a Aguirre y al vestuario no le quedan muchas alternativas mejores más allá de que el pichichi español en los últimos tres años vuelva a la senda del gol.

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El vestuario pone el foco en el esfuerzo del delantero, más allá de su falta de gol

El técnico mexicano fue claro al explicar por qué decidió darle protagonismo junto a Dani Raba, un futbolista que habían tenido pocas oportunidades con Carlos Corberán y que al primer minuto había marcado ya. Aguirre no se fija únicamente en las estadísticas y defiende el rendimiento del delantero.

"Estoy contento con el trabajo de Hugo", aseguró el entrenador, que destacó su esfuerzo durante el encuentro. "Él trabajó muchísimo, peleó arriba, ganó abajo, descargó y estuvo siempre ayudando defensivamente".

Aguirre entiende que el puesto de delantero centro está condicionado por los goles, pero también recuerda que los atacantes atraviesan rachas y que un fallo no debe convertirse en una condena. "A un nueve se le juzga por los goles", reconoció antes de añadir que "fallan esas ocasiones y luego te enchufan tres de un tiro".

El capitán habla en nombre del vestuario

El técnico también explicó que Hugo Duro llegó exhausto a la última acción del partido, aunque evitó utilizarlo como excusa: "Se le fue el último gol porque ya no podía con los gemelos".

José Luis Gayà también salió en defensa de su compañero. El capitán valencianista vivió la ocasión desde muy cerca y creyó que acabaría dentro de la portería. "He visto la ocasión muy cerquita y pensaba que iba a entrar", explicó en sus declaraciones tras el empate.

El lateral confirmó que el delantero estaba "muy cansado, con calambres, al límite". Dos voces, la del entrenador y la del capitán, que coinciden en el mensaje: Hugo Duro necesita recuperar el gol, pero no le faltan confianza ni respaldo.