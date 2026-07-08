David Torres 08 JUL 2026 - 16:40h.

Víctor Fernández Jr encuentra acomodo en LALIGA Hypermotion: vuelta a casa

Se va cedido, pero el Valencia CF tiene la situación controlada en enero

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ValenciaEl Valencia CF y el Real Valladolid han hecho oficial la cesión de Víctor Fernández. El futbolista se marcha un año a la capital castellana, dónde nació y se hizo futbolista, sin opción de compra y con la exigencia de que le den minutos. La prueba de ello es que el Valencia CF, según ha podido saber ElDesmarque, se ha guardado una opción para cortar la cesión en enero si esta no va por los cauces que están previstos.

Ambos clubs han anunciado la cesión este miércoles después de que el futbolista ya se entrenara con su nuevo equipo.

"El Real Valladolid ha alcanzado un acuerdo con el Valencia CF para la cesión de los derechos federativos de Víctor Fernández Durán (09-11-2007, Valladolid). De esta manera, el canterano blanquivioleta regresa a su casa para jugar esta temporada en el Pucela"

Un jugador precoz

Víctor Jr se formó en las categorías inferiores del Real Valladolid y se convirtió en el canterano más joven en debutar con el Promesas -con 16 años y 23 días-. En la temporada 2024/25 firmó por el Levante UD, con quien se estrenó en Copa del Rey, y el pasado curso salió cedido al Valencia Mestalla, consiguiendo 11 goles y 3 asistencias en Segunda Federación que le valieron para fichar por el club che.

El atacante afronta una nueva etapa con la oportunidad de seguir agrandando una trayectoria sobresaliente como blanquivioleta. Acumula 263 goles y 169 asistencias en 258 partidos defendiendo la camiseta del Pucela en categorías inferiores.

Presentado en el pueblo de Rubén Baraja

El canterano vuelve para cumplir el sueño de todos los niños de Valladolid y para defender lo suyo. Igual que al Pucela, Víctor siente como propio Castronuño, donde volvió a lucir el blanquivioleta en la iglesia de Santa María del Castillo, construida en el siglo XIII. De ese pueblo es otro vallisoletano ilustre y leyenda del Valencia CF: Rubén Baraja

Víctor Fernández, tres clubs en un año

El Valencia CF, como ha venido informando ElDesmarque, se quedó en propiedad a Víctor Fernández Jr, hijo del mítico Víctor Fernández, delantero que hizo historia en Primera (en Valladolid sobre todo) al final de la temporada pasada. El club ejecutó la cláusula de (100.000 euros) por la que incorporaba en propiedad al jugador Víctor JR, que la temporada pasada jugó en el VCF Mestalla cedido desde el Levante UD.

El futbolista, en principio, iba a hacer la pretemporada con Carlos Corberán, dentro de la política que tiene el club este año de confeccionar una plantilla de 25 jugadores (incluyendo a los cuatro lesionados de larga duración) con ficha del primer equipo equipo y, al menos, tres, que sean sub 23. Estaba señalado como uno de la decena de canteranos que prueben con Corberán este verano, pero como ha firmado hasta 2029 y el club quiere que siga su progresión, no se descartaba una cesión para continuar su formación a la élite y así será.