La UE Tavernes se carga al entrenador que lo llevó a Mestalla a una semana de la Copa

David Torres 20 OCT 2026 - 07:56h.

Este miércoles salen a la venta las entradas

Tavernes-Valencia CF en Mestalla: precios y cuándo salen a la venta las entradas de Copa

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ValenciaLa UE Tavernes ha destituido a su entrenador Carlos Sapiña tras la mala racha de resultados que atraviesa el equipo de la Safor, colista del grupo sur de la Lliga Comunitat. Una decisión que llega a solo nueve días del partido más importante de la historia del club, la eliminatoria de Copa del Rey ante el Valencia CF en Mestalla, el próximo 28 de octubre. El técnico no podrá sentarse en el banquillo en una cita histórica que el conjunto valenciano se ganó sobre el terreno de juego.

La destitución se produce después de la última derrota liguera ante el Jávea, en casa, y pese al éxito copero de un equipo que consiguió el billete para enfrentarse a un Primera División. El encuentro ante el Valencia se disputará en Mestalla. Una cita para la que los aficionados ya preparan el desplazamiento y que contará con entradas a precios populares que salen a la venta este miércoles. Todo ello será sin Carlos Sapiña.

Tres puntos de 21 en la Liga

Los números han terminado condenando a Sapiña. El Tavernes solo ha sumado tres puntos de los 21 disputados, con una victoria y seis derrotas en las siete primeras jornadas. Un balance que mantiene al equipo en el último puesto de la clasificación y que ha precipitado la decisión de la directiva.

El entrenador, de 33 años, asumió el cargo el pasado mes de junio después de la etapa de Edu Palomares, que llevó al club a disputar la promoción de ascenso a Tercera RFEF y conquistó la Nostra Copa. Ese título permitió al Tavernes disputar la fase previa de la Copa del Rey, en la que superó a la UD Maracena en una eliminatoria que se decidió en la tanda de penaltis. Fue el paso definitivo para alcanzar un sorteo en el que el equipo de la Safor conoció a su rival: el Valencia CF.

El próximo 28 de octubre, el Tavernes vivirá una jornada inolvidable para su historia. Sin embargo, Carlos Sapiña ya no estará en el banquillo para dirigir al equipo en el partido que había ayudado a hacer posible.