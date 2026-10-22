David Torres 22 OCT 2026 - 12:44h.

Pachu Martínez fichó a Juma Bah y ya trabajó con Catoira en el Real Valladolid

Domingo Catoira, el preferido de Braulio para el Valencia CF

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ValenciaEl Valencia CF continúa dando forma a su nueva estructura deportiva. Braulio Vázquez ha incorporado a Pachu Martínez, quien fuera coordinador de scouting del Real Valladolid, para reforzar el área de captación del club que estaba casi vacía. El director deportivo, tras el adiós de Gourlay y todo el equipo, estaba trabajando bajo mínimos en Paterna y ahora comienza la reconstrucción de su equipo para afrontar ya el mercado de invierno, cuya prioridad es un central de jerarquías y un delantero.

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El nuevo responsable ya trabajó con Domingo Catoira en el conjunto pucelano, cuya llegada a Mestalla se espera para diciembre., tal y como ha adelantado la Cadena SER y ha podido confirmar ElDesmarque

La dirección deportiva valencianista no quiere esperar a completar todo el organigrama para empezar a trabajar. Braulio ya ejerce como máximo responsable y ha comenzado a incorporar perfiles que amplíen el conocimiento del mercado y permitan al Valencia detectar talento en diferentes competiciones.

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Braulio se mueve

La incorporación de Pachu Martínez supone un primer movimiento en esa dirección mientras se resuelve la situación contractual de Catoira, que debe desvincularse de River Plate antes de incorporarse al proyecto valencianista. La intención es que se convierta en la mano derecha de Braulio, tal y como ya avanzó ElDesmarque.

Martínez conoce bien la metodología de trabajo de Catoira. Ambos coincidieron en el Real Valladolid, donde el nuevo integrante de la estructura deportiva del Valencia asumió responsabilidades crecientes en el área de captación. Su experiencia puede resultar especialmente útil para ampliar el radio de acción del club en mercados menos habituales.

Pachu Martínez, un especialista en captar talento internacional: el caso Juma Bah

Pachu Martínez cuenta con experiencia como futbolista profesional en España, Noruega e Islandia y tiene formación en gestión deportiva por la Universidad del Norte de Dinamarca. También está titulado como director deportivo por la Federación Española de Fútbol y cuenta con conocimientos de aplicación del big data al deporte.

Su trayectoria en los despachos del Real Valladolid comenzó como ojeador del primer equipo, entre 2018 y 2023. Posteriormente, asumió la jefatura de scouting, cargo que desempeñó entre 2023 y 2025. Habla español, inglés, noruego, islandés y alemán, un perfil que encaja con la búsqueda de talento en mercados escandinavos y africanos.

Uno de los ejemplos más destacados de su etapa en Valladolid fue el fichaje de Juma Bah, central de Sierra Leona que llegó al club por unos 125.000 euros y terminó firmando por el Manchester City por seis millones. En la actualidad, el defensor juega cedido en el FC Augsburgo, de la Bundesliga.