David Torres Valencia, 14 OCT 2026 - 14:02h.

El problema es que tiene que salir del River Plate, cuestión que aún no se ha dado

Braulio Vázquez ve en directo a dos centrales en el Ciutat de València: ninguno ha renovado

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Braulio Vázquez, desde que fichó como director deportivo del Valencia CF, tenía claro que necesitaba una mano derecha, un secretario técnico. Primero se centró en el entrenador, pero ahora ha intensificado la búsqueda de un hombre de su confianza que coordine el área técnica y ¿quién mejor que su eterno colaborador Domingo Catoira?. Igual que Braulio sondeó a Valverde para el banquillo, ha hecho lo propio con Catoira para la secretaría técnica. Ambos coincidieron en el Valencia CF, en el Real Valladolid y este fin de semana en el Ciutat de València, dónde tomaron nota de futbolistas (centrales) como Castrín o Dela.

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El problema es que Catoira está enrolado ahora mismo en el proyecto del River Plate de otro exvalencianista como Pablo Longoria. Ese es el principal handicap para que fiche. El técnico tendría que salir de ese proyecto para poder enrolarse en el Valencia CF apenas unos meses después de haber llegado al equipo argentino. Si se dan una serie de circunstancias en las próximas semanas o meses, se podría dar el movimiento porque es un hombre de plena confianza de Braulio y el mejor posicionado para entrar. Por él, el director deportivo che puede esperar si hace falta. Su llegada o no, a corto o medio plazo, no es impedimento para que el director deportivo gallego siga buscando otros perfiles para reforzar la secretaría técnica que fue despedida en masa junto a Gourlay y Corberán.

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¿Quién es Domingo Catoira y dónde conoció a Braulio?

Nacido en la localidad francesa, casi en la frontera con Suiza, de Evian les Bains en 1972, sus orígenes gallegos le llevaron a formarse como jugador en las categorías inferiores del Deportivo de la Coruña y debutar en el Fabril (después jugó como defensa central en Lugo, Novelda y Benidorm, hasta su retiro en 2007), donde conoció a Braulio, quien confió en él para acompañarlo en la dirección deportiva del Valencia CF en 2010. Tras tres años y medio en la casa ché, en el verano de 2014 ambos fichan por el Real Valladolid, en Segunda División. Después volvería al Valencia CF antes de que llegara César Sánchez.

Domingo Catoira cuenta con una amplia trayectoria en la dirección deportiva y el área de scouting. Además de estar en el Valencia CF en dos etapas, entre 2010 y 2013; entre 2017 y 2020, ocupó el mismo cargo en el Real Valladolid (2014-2017 y desde 2023 hasta mediados de 2025) y en el Espanyol (2020-2023). Este año se incorporó a River Plate para reforzar y ampliar la estructura de scouting del club argentino. Está especializado en identificar talentos.