Basilio García Sevilla, 15 OCT 2026 - 18:53h.

El club madrileño ha cedido 1.500 entradas para la primera eliminatoria de Copa del Rey

El Getafe y el Real Madrid cortan las alas del sevillismo; sin opción o a precios prohibitivos

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El Sevilla FC ya ha conocido oficialmente este jueves que su partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Sporting de Hortaleza se jugará en el Estadio El Val, en Alcalá de Henares. Además, el club ha informado de que ya están a disposición de los sevillistas que lo soliciten las entradas que el club madrileño ha cedido a la afición visitante.

En total, serán 1.500 entradas el máximo que pueda vender el Sevilla para el partido copero ante los capitalinos, y se da una circunstancia curiosa. Para un recinto diez veces menor que el Santiago Bernabéu, el Sporting de Hortaleza cede prácticamente el triple de entradas que el Real Madrid para el partido de este domingo.

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Curiosamente, la visita al modesto equipo de la Primera División Autonómica se ha convertido en la mejor oportunidad que tienen los sevillistas que viven en la Comunidad de Madrid para ver cerca de casa al equipo de sus amores. Por un lado, respeta el precio de 30€ que mantienen los clubes de LALIGA EA SPORTS que llegaron a un acuerdo de reciprocidad para favorecer la asistencia de aficionados visitantes y, por otro, pone a disposición del sevillismo más de un 20% de las 7.000 localidades que tiene el estadio complutense, 12 veces menos que el Bernabéu.

Problemas en Madrid para ver al Sevilla

La visita a Alcalá de Henares será la segunda de las tres que hará el Sevilla a Madrid en apenas dos semanas, y también la más asequible para el sevillismo. La primera será este domingo, cuando el equipo de Luis García Plaza jugará en el Santiago Bernabéu. Las entradas para ese partido están a 70 euros, toda vez que el Real Madrid no está suscrito al pacto ‘Grada Visitante’. Los merengues han ofrecido algo más de 600 entradas y se han vendido más de la mitad pese al alto precio. Es menos de un 1% del aforo total del coliseo de Chamartín, que alcanza los 83.186 espectadores tras su última gran remodelación. En Champions, obligados a facilitar un 5%, tienen que ofrecer más de 3.800 entradas, generalmente a un precio de 60 euros.

Una semana después, el Sevilla visitará al Getafe en el Coliseum, y para entonces será aún peor. Como el estadio azulón está de obras, por segundo año consecutivo no están sacando a la venta entradas para la afición visitante, por lo que no se espera ningún sevillista en un partido que se juega justo en medio del Puente de Todos los Santos.

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Los otros dos partidos en la capital de España serán ya en la segunda vuelta. Ante el Rayo Vallecano se jugará en el fin de semana del 17 de enero y, salvo novedad inesperada, tampoco podrán acceder aficionados visitantes al vetusto estadio de Vallecas. Por último, el Sevilla visitará el Metropolitano a mediados de abril, y el Atlético de Madrid sí está suscrito al acuerdo para facilitar la asistencia de hinchas visitantes. 578 colchoneros estuvieron en el partido de la jornada 3 en el Sánchez-Pizjuán, así que la cifra que tengan a su disposición los aficionados blanquirrojos será similar. Con todos estos ingredientes, la eliminatoria ante el Sporting de Hortaleza se ha convertido en la cita más señalada de la afición sevillista en la Comunidad de Madrid.