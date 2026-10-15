Pepe Jiménez Sevilla, 15 OCT 2026 - 17:08h.

LALIGA también recoge algún insulto en el sector de aficionados del Sevilla

Multan con 602 euros al Levante por el lanzamiento de botellas contra el Sevilla

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LALIGA ha emitido este jueves su habitual escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia con la lista de insultos recogidos en cada encuentro disputado este jornada en la élite española y, en caso del disputado entre Levante y Sevilla, la competición ha apuntado hasta nueve insultos contra los de Luis García Plaza, además de alguno más llegado desde el sector blanquirrojo.

Sin olvidar el lanzamiento de objetos tras el tercer tanto del Sevilla, del que explica que "se produjo el lanzamiento de botellas de agua, vasos y otros objetos desde la grada Orriols hacia los jugadores del equipo visitante, mientras estos celebraban la consecución de su tercer gol en el encuentro. Ante estos hechos, el árbitro activó el protocolo correspondiente y se emitió el mensaje de advertencia por megafonía. El juego permaneció detenido durante aproximadamente dos minutos. Tras la reanudación, no volvieron a producirse lanzamientos de objetos, por lo que el encuentro concluyó sin más incidencias. El árbitro reflejó este incidente en el acta del partido", LALIGA apunta hasta nueve momentos claves en el encuentro.

Los insultos recogidos en el sector del Levante:

"En el minuto 11:40 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Alboraia, sectores 517 y 518, entonó de forma coral y coordinada, durante aproximadamente 10 segundos, el cántico «Sevillista, hijo de puta, su madre por el culo lo disfruta» .

2. En el minuto 11:50 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Alboraia, sectores 517 y 518, entonó de forma coral y coordinada, durante aproximadamente 10 segundos, el cántico «Puta Sevilla» .

3. En el minuto 14:20 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Alboraia, sectores 517 y 518, entonó de forma coral y coordinada, durante aproximadamente 10 segundos, el cántico «Puta Sevilla» .

4. En el minuto 77:40 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Alboraia, sectores 517 y 518, entonó de forma coral y coordinada, durante aproximadamente 5 segundos, el cántico «Písalo, písalo» .

5. En el minuto 87:40 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Alboraia, sectores 517 y 518, entonó de forma coral y coordinada, durante aproximadamente 10 segundos, el cántico «Puta Sevilla» .

6. En el minuto 90+11 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Alboraia, sectores 517 y 518, entonó de forma coral y coordinada, durante aproximadamente 10 segundos, el cántico «Puta Sevilla»".

Por su parte, la competición también apunta a un momento clave por parte del sector sevillista. "En el minuto 14:20 de partido, un grupo de aficionados visitantes, ubicados en la grada destinada a la afición visitante, en el córner entre Gol Alboraya y Grada Lateral, entonó de forma coral y coordinada, durante aproximadamente 10 segundos, el cántico «Puta Levante».", se lee en el citado comunicado.