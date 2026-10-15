Pepe Jiménez Sevilla, 15 OCT 2026 - 13:10h.

El lateral insiste en "aprovechar" el momento para "seguir arriba"

Así se gestó el fichaje de Juan Iglesias por el Sevilla: "Fue una decisión fácil"

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Juan Iglesias toma la palabra. El lateral derecho del Sevilla atendió este jueves a los medios oficiales de la entidad con el empate -y la polémica- ante el Levante aún encendida, pero con la mente puesta en la cita de este domingo ante el Real Madrid.

Sin brazalete ni cargo como capitán, al menos sobre el papel, pero con la vitola de ser uno de los jugadores más importantes de Luis García Plaza en este buen inicio del Sevilla en este nuevo curso, Juan Iglesias atendió a los micrófonos de Sólo el Sevilla en una extensa entrevista en la que repasó multitud de temas.

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Todas las palabras de Juan Iglesias:

¿Cómo se siente el punto?: "Hemos olvidado el partido, el momento que pita el árbitro y entras en el vestuario, incluso el viaje a casa, te vas como si hubieses perdido. Lo teníamos muy encaminado, con la sensación de que ganábamos seguro y en el último minuto te empatan, sabe a derrota. Hicimos muchos méritos para llevarnos los tres puntos".

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La lesión de Miguel Sierra: "Es un golpe duro para él y para todos. Cuando vienes de abajo, en tan poco tiempo te asientas, muestras tu capacidad... es un golpe duro, pero he hablado con él, está bien mentalmente, él sabe que tiene que recuperarse bien y volver cuanto antes".

"Cuando llegas desde abajo, con esa ilusión con la que llegó él, es un golpe duro. Él lo sabe, no podemos hacer nada, solo podemos trabajar en una buena recuperación y volver cuanto antes".

El eterno parón liguero: "No me ha gustado, se ha hecho un poco largo. Son cosas que, a veces, se prueban y los que tienen que decir igual deciden otra cosa".

"Irte en una dinámica tan buena, con esa confianza, nos hizo volver al partido del Levante igual o mejor. Lo demostramos en el partido, durante los entrenamientos".

La expulsión de Isaac Romero: "Es injusto. Es cierto que en el reglamento lo pone, pero creo que es parte del fútbol, la gente te mete presión, tú lo celebras... se lleva haciendo toda la vida y nunca se ha sancionado. En mi opinión, el árbitro podría haberlo visto de otra manera, dejar al equipo con uno menos, tiene que ser algo muy claro, porque ya hemos visto que te pueden empatar. En mi opinión, creo que es un poco injusto. Siempre decimos que hay que proteger al jugador y ahora al que protegieron fue a la grada visitante. Nosotros hemos perdido dos puntos y un jugador para el fin de semana. Hay que darle una vuelta".

"Es una situación que lo vemos, el que no manda a callar, pone la camiseta, se toca las orejas... creo que es algo normal".

Los puntos del Sevilla: "Tener 14 puntos, estar ahí arriba, es muy positivo, pero aún queda mucha temporada, muchos puntos. Tenemos que ver cada fin de semana, valorar que estamos ahí arriba, debe motivarnos para ir a por más victorias".

"Siempre hay que ser ambicioso, siendo conscientes de la situación, conseguir la tranquilidad cuanto antes y ser ambiciosos hasta el final".

La afición en este inicio: "No es solo en casa, es que estos partidos que hemos jugado fuera, la gente se tiene que salir de la grada visitante de la cantidad de gente que hay. Es una motivación extra, como el día de Coruña, es que no te da opción a relajarte. Miras la grada, piensas que esa gente tiene que ir a trabajar al día siguiente y está ahí contigo. Es una motivación para cada partido".

"Me ha sorprendido. El otro día lo hablaba con Guridi. 'Hostia, es un lunes a las nueve de la noche, eh'".

La unión del vestuario: "La base del equipo, es esa unión. El otro día cuando marca a Isaac, ves a todos corriendo, saltando... se ve lo que es este equipo. Eso no lo ves en todos los equipos. Eso es este vestuario; unión, no negociar ni un esfuerzo y que la gente que sale del banquillo ayuda y aporta".

"Me gusta hablar, creo que la gente tiene que estar metida, concentrada, que no se nos olvide el trabajo hecho durante la semana. Tenemos que pensar en la gente que ha venido, en el esfuerzo que hemos hecho. De vez en cuando mandar esos mensajes no viene mal. El fútbol es un estado de ánimo, hay que aprovechar el momento, que estamos bien, que estamos ahí arriba, que para ganarnos nos tienen que matar. Esa es la idea que tenemos, aquí para que nos ganen... tienen que matarnos".

La rotación en la arenga: "Es algo del míster, lo ha empezado a hacer y me parece bueno, que todo el mundo se sienta partícipe de ese momento, son frases y palabras con las que te quedas. Buena dinámica".

"Los dos somos personas que hemos trabajado mucho para estar aquí. Esa es la basa de nuestros éxitos, trabajar, currar más que nadie, demostrar las razones por las que estamos aquí".