Basilio García Sevilla, 14 OCT 2026 - 21:32h.

"Vais a ver que voy a dar todo para vosotros", aseguraba el georgiano a sus compañeros

El sevillista que jugó con Kochorashvili y le da su aval: "De los mejores fichajes"

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Uno de los aspectos en los que ha incidido Luis García Plaza desde que llegó al Sevilla FC allá por el mes de marzo es en la unión de la plantilla. Lo inculcó cuando tocaba salvar al equipo en el tramo final de la pasada temporada y ese es el leitmotiv de un equipo que si tiene algunas limitaciones las puede salvar con la fortaleza del grupo.

Una de las estrategias que utiliza el madrileño como pegamento para la plantilla es otorgar la arenga previa a cada partido a un jugador diferente. García Plaza ‘utiliza’ momentos especiales para que sean los protagonistas sobre el verde los que arenguen a sus compañeros. Por ejemplo, Lucien Agoumé lo hizo ante el Valencia por una situación personal especial o Andrés Castrín en A Coruña, en su Galicia natal. Otros como Odysseas Vlachodimos o Juan Iglesias también han sido protagonistas en estos momentos previos en el vestuario.

El pasado lunes, en el Ciutat de València, el encargado de arengar a sus compañeros no podía ser otro que Giorgi Kochorashvili, que regresaba al campo del Levante UD, el club en el que se formó y con el que dio el salto a la élite. Solo ha pasado poco más de un año desde que se marchó, y su sentimiento granota no se olvida. Pero Kocho es un líder natural, lo demuestra sobre el césped y también en el vestuario, tal y como han recogido las cámaras del club en su habitual ‘Desde dentro’ tras cada partido.

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La arenga íntegra de Kochorashvili

Estamos en un sitio donde ha sido mi casa hace muchos años. Le quiero mucho, pero primero cuando voy a salir vais a ver que voy a dar todo para vosotros, porque vosotros sois mi familia ahora mismo y voy a dar la vida para vosotros. Entonces, cada uno de vosotros cuando vais a salir vamos a luchar para ese escudo.

Y los de banquillo, sois muy importantes. Y cuando salgamos, cada falta, protestamos, hacemos fuertes, chocamos, hacemos todo y lo importante, ambición para ganar, chicos. ¡Vamos! ¡Una, dos y tres, familia!