Basilio García Sevilla, 14 OCT 2026 - 13:02h.

Stassin sigue sumando entrenamientos en un día sin Guridi ni Miguel Sierra

Jon Guridi se lesiona: qué tiene, parte médico y tiempo de baja con el Sevilla

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El Sevilla FC ya prepara con todos los efectivos disponibles el partido del próximo domingo ante el Real Madrid. Tras la sesión de recuperación del martes, el equipo se ha puesto manos a la obra para el próximo compromiso liguero en el siempre complicado Santiago Bernabéu.

La gran novedad del día ha sido la presencia de Lucas Stassin entrenando con normalidad con el resto de sus compañeros, así que al belga se le espera sin problemas ya para el partido en Chamartín, así como a un Rubén Vargas que sigue sumando entrenamientos. Han participado además los canteranos Nico Guillén, Manuel Ángel, Ibra Sow y Jorge Moreno, que podrían estar en la capital de España para cubrir algunas de las bajas confirmadas.

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Además de las ya confirmadas ausencias en Madrid de Isaac Romero, que tendrá que cumplir sanción, y la del eternamente lesionado Marcao, se han sumado en estos días a la lista de bajas tanto Miguel Sierra como Jon Guridi, también lesionados como el canterano Iker Muñoz. Por su parte, Kochorashvili ha realizado trabajo específico en solitario, pero no se teme por su participación en Madrid.

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La anécdota del día

Así las cosas, la anécdota de la mañana la ha protagonizado Peque Fernández, que ha llegado con unos segundos de retraso a la charla inicial de Luis García Plaza, provocando el aplauso con mucha guasa de sus compañeros y también del cuerpo técnico. El catalán llegó pidiendo disculpas y el propio entrenador se ha acercado para hablar con él.

El Sevilla tiene previsto seguir entrenando en horario matinal hasta el sábado, viajando por la tarde a la capital de España para concentrarse de cara al partido en el Santiago Bernabéu. El viernes, Luis García Plaza ofrecerá la habitual rueda de prensa prepartido, en la que valorará el estado físico de sus jugadores.