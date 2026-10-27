El único periodista español que vota en el Balón de Oro 2026

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José Félix Díaz ha sido el representante del periodismo español en el Balón de Oro 2026. Tras varios años en los que Alfredo Relaño tenía ese honor, esta vez ha sido el nuevo director del Diario As y colaborador de El Chiringuito quien ha tenido que elegir los mejores jugadores del mundo durante el curso 2025/2026.

Cabe recordar que la votación del premio la realizan 100 periodistas especializados de cada un de los 100 países mejor clasificados en el ranking FIFA. Cada periodista tiene que elegir un total de diez futbolistas, a los que reparte entre 1 y 15 puntos dependiendo de su orden particular.

Votos de José Félix Díaz en el Balón de Oro 2026

Tras la gala celebrada en Londres, José Félix Díaz atendió a El Larguero para hablar sobre sus votos. Y no lo desveló al completo, pues asegura que no puede hacerlo hasta el próximo sábado, pero sí que dio varias pistas que invitan a pensar hacia dónde fueron sus votos.

"Mi podio son los mismos tres nombres, pero no acerté el orden. Se han movido los tres nombres", desveló el periodista. Es decir, que Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, que quedaron primero, segundo y tercero respectivamente, fueron los tres jugadores a los que dio más puntos, pero en un orden distinto.

José Félix, además, admitió que acabó sorprendido por el triunfo de Kane: "Ha marcado muchos goles, es un grandioso jugador, pero quizá esperaba a Mbappé o Lamine. Lo digo con sinceridad, pese a que reconozco sus méritos. Me falta ese poquito, ese algo, no sé cómo explicarlo", dijo en El Larguero de la Cadena Ser.

"Los votos no puedo desvelarlos, pero de los diez que he votado nueve han estado entre los diez primeros, con cuatro españoles. Yo creo que el voto a los españoles se ha dispersado, estoy convencido. Además, no hay un jugador español que haya destacado especialmente en el Mundial. Y eso ha podido ser un lastre para ellos", explicó el periodista.

Además de Kane, Mbappé y Lamine, el top 10 del Balón de Oro 2026 lo completaron, en este orden, los siguientes futbolistas: Rodrigo Hernández, Leo Messi, Kvaratskhelia, Dembélé, Haaland, Olise y Fabián Ruiz.