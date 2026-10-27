Fran Duarte Madrid, 27 OCT 2026 - 07:12h.

A Lamine Yamal 'no le convence' ganar el trofeo Kopa y Henry le vacila: "¿No era el que querías?"

Abdul, el tío de Lamine Yamal, se mostró muy enfadado en una entrevista con El Chiringuito tras conocer el ganador del Balón de Oro 2026

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Ya ha terminado la carrera por el Balón de Oro 2026 con Harry Kane como ganador. El delantero inglés se llevó el ansiado galardón, además del trofeo a mejor delantero del año, por delante de Lamine Yamal o Mbappé. Una decisión que no ha gustado en algunos sectores que veían al joven Lamine como el gran favorito para llevarse el trofeo. Uno de ellos ha sido el tío de Lamine Yamal, que conectó en directo con El Chiringuito para conceder una entrevista con José Álvarez donde mostró su enfado por la votación final del Balón de Oro.

Abdul, el tío de Lamine Yamal, indignado por el ganador del Balón de Oro

“Estamos en el bar del tío de Lamine Yamal con el tío de Yamal, con Abdul, que es hermano de nuestro amigo Mounir y padre de Moha, también el mejor amigo de Lamine... primo y mejor amigo de Lamine Yamal. Eh, bueno Abdul, eh... ¿cómo te encuentras? Acabamos de recibir la noticia: Lamine no ha ganado el Balón de Oro”, comienza preguntando José Álvarez al tío del joven futbolista azulgrana.

“Bueno, de verdad que muy triste. De verdad que yo no... de verdad que no entiendo nada cómo Lamine no ha ganado el Balón de Oro. Algo pasa ahí y... no sé. El Lamine, ganador... bueno, ha ganado la Copa del Mundo... la Liga y la Supercopa de España... el Mundial, y no ha ganado el Balón de Oro, el mejor jugador del mundo. Encima que el mejor jugador de la Liga Española... y se clasifica tercero... No sé, algo pasa”, respondía Abdul.

Es cierto que Lamine es muy joven y que va a tener más oportunidad de ganar títulos como este, pero Abdul se mostró cansado por la misma justificación que siempre. “Bueno, eso es lo que dicen siempre: «Lamine es muy joven, si no gana este año lo gana el año que viene». Bueno, siempre... siempre igual. Así fue el año pasado, lo mismo”, comenta Abdul que tiene claro que este año debería haber ganado su sobrino. “Hay jugadores que, bueno... No hace falta decir los nombres. Hay jugadores que no han hecho nada esta temporada. Lamine sigue siendo el mejor jugador del mundo. Y aunque no gane el Balón de Oro, sigue siendo el mejor jugador del mundo. Sí. Ahora mismo no hay nadie como él. Dime tú uno”, sentencia el tío de Lamine Yamal. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo superior.