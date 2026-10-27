Javi Rayo 27 OCT 2026 - 00:34h.

Josep Pedrerol ha felicitado a Harry Kane por ganar el Balón de Oro 2026

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Harry Kane ha dado la sorpresa y se ha llevado el Balón de Oro 2026 por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Sin ser tan espectacular como los jugadores de Real Madrid y FC Barcelona, el ariete alemán se ha hecho con el ansiado galardón. Como no podía ser de otra forma, Josep Pedrerol ha abierto El Chiringuito de este lunes dando su opinión al respecto.

"España ganó el Mundial y el balón de oro fue para Leo Messi. España gana el mundial, el balón de oro es para Harry Kane. A France Football no le vale con que seamos campeones del mundo. Harry Kane, enhorabuena", comenzaba diciendo Josep Pedrerol.

La opinión de Josep Pedrerol sobre el Balón de Oro a Harry Kane

"Llevamos como tres meses hablando del Balón de Oro. Que si Lamine Yamal, que si Mbappé. Tres meses perdidos. Ha ganado Harry Kane. Gran jugador, buen jugador con gala celebrada en Londres. Primero pregunto, ¿Harry Kane ha ganado el premio mejor jugador y también al mejor delantero? ¿El mejor jugador? Me parece bien ¿Mejor delantero? ¿Quién ha sido el máximo goleador de la liga española? Mbappé, ¿de la Champions? Mbappé, ¿del Mundial? Mbappé. Como mejor goleador o mejor delantero quizás Mbappé lo merecía, ¿no? Y luego, como mejor jugador, darle el premio Kopa a Lamine Yamal es una forma de salvar los muebles, ¿no? De salvar y arreglar y decir, 'mira, ya que has venido, venga, toma el premio'. Tercera vez que lo consigue. Con 50 años lo seguirá ganando. Ha sido una gala que ha tenido decepciones en cuanto al premio estrella de la noche, pero felicidades al Barça porque ha sido el gran ganador del Balón de Oro, con el fútbol femenino sobre todo. Luis de la Fuente es el seleccionador, Unai Simón, mejor portero, con un discurso espectacular. Analizamos varias cosas porque Vicky López está muy bien en su discurso también. Fantástica Vicky López y también Cata Coll y todos los que han participado. La verdad que da gusto escuchar a esta gente que demuestra tener un nivel un nivel muy importante, no solo es jugar al fútbol, sino es expresar los sentimientos y merece mucho la pena escucharles, ¿no?", concluía el presentador de El Chiringuito.