Ni Mbappé ni Lamine Yamal: Harry Kane gana el Balón de Oro 2026
El delantero del Bayern de Múnich se hace con el ansiado galardón
Críticas a Kylian Mbappé: "Está más pendiente del Balón de Oro que de cómo rinde con el Real Madrid"
El Balón de Oro 2026 ya tiene ganador: Harry Kane. Después de meses hablando de Kylian Mbappé y Lamine Yamal, el delantero británico del Bayern de Múnich ha subido al escenario de Londres para recoger el ansiado galardón. El internacional con Inglaterra superó al futbolista del Real Madrid -que fue segundo- y a la estrella del FC Barcelona, que completó el podio.
¡Harry Kane gana el Balón de Oro 2026!
El ex del Tottenham consigue así su primer Balón de Oro que pone el broche de oro a un 2026 espectacular en cifras individuales, pero también en títulos. Harry Kane levantó la Bundesliga, la Copa alemana, la Supercopa de Alemania y quedó en tercera posición con Inglaterra en el Mundial 2026. Kane marcó 73 goles y 8 asistencias en 65 partidos en la temporada 2025/2026 con el Bayern de Múnich y la Selección de Inglaterra y esta campaña ya suma 10 goles y 7 asistencias en tan sólo 12 encuentros.
"Ya me he quedado sin palabras", dijo Kane tras recibir el galardón de manos de Ronaldo Nazario. "Es un honor recibir este premio aquí en Londres. Gracias a todos los que han votado por mí. Sé que este año ha sido muy difícil para elegir a uno". "No estaría donde estoy sin el Tottenham. Llegué a ese equipo con once años. Me permitieron vivir el sueño que estoy viviendo". Además, Kane se acordó en su discurso de su entrenador, Vincent Kompany, que ha sido hospitalizado estos días. "Sé que esto te va a dar algo de energía".
El top 10 del Balón de Oro 2026
- Harry Kane
- Kylian Mbappé
- Lamine Yamal
- Rodri Hernández
- Leo Messi
- Khvicha Kvaratskhelia
- Ousmane Dembélé
- Erling Haaland
- Michael Olise
- Fabián Ruiz
¿Qué criterios se han tenido en cuenta para su elección?
Son sólo tres los criterios:
- Rendimiento individual, decisivo e impresionante
- Rendimiento colectivo y palmarés
- Clase y juego limpio