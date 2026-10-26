María Trigo 26 OCT 2026 - 12:24h.

El portero del Athletic está nominado junto a otros nueve aspirantes para el Trofeo Lev Yashin

Las tres pistas que disparan las teorías con Mbappé en el Balón de Oro: "Tiene pinta"

Compartir







Que si aviones privados, que si fiestas cerradas, que si numerosos acompañantes... Esas son frases que se han escuchado estos días relacionadas con la Gala del Balón de Oro que se celebra este lunes por la noche en Londres (21.00 horas). Unai Simón tiene muchas opciones de hacerse con el Trofeo Lev Yashin que lo acreditaría como el mejor potero del mundo y ya se encuentra en Inglaterra a la espera de que comience el evento. El portero del Athletic ha viajado a Londres en un vuelo comercial, dejando sorprendido a los que lo vieron entrar en el avión y sentarse ahí en la fila dos.

El propio Athletic fue el encargado de dar a conocer este viaje "Unai Simón podría hoy ser reconocido como el mejor portero del mundo en la Gala del Balón de Oro. El guardameta del Athletic está nominado junto a otros nueve aspirantes para el Trofeo Lev Yashin, premio que a punto estuvo de alcanzar hace dos años, aunque se lo adjudicó el argentino ‘El Dibu’ Martínez"

Algunos aficionados no han dudado en reacciones en las redes sociales a este hecho. Además, según recoge El Correo, el cancerbero se mostró sorprendido ante tanta expectación al llegar a Londres y reconoció sentirse "raro": "Un poco raro. Alguna cámara que otra. No estoy acostumbrado a que me sigan... pero contranquilidad, desde la normalidad y con ganas de que empiece el evento. Expectante y viendo un poco poco se da". El citado medio también desvela otras palabras que les ha dicho el propio Unai Simón: "Las quinielas o que la gente diga que soy favorito no dicen nada. El equipo hoy tenía el día libre y he tenido la oportunidad de venir aquí. Siempre es un privilegio estar entre los diez nominados".

Aplausos y mensaje de la tripulación

"Hoy te espera una noche muy especial. Tienes por delante una cita que puede marcar una carrera. Sebemos que detrás de cada parada hay muchas horas de entrenamiento, sacrificio y pasión. Hoy toca disfrutar de todo lo que has vivido. De parte de toda la tripulación te deseamos muchísima suerte esta noche. Ojalá este viaje te lleve a vivir uno de esos momentos que recordarás toda la vida. Suerte, Unai", se escuchó por la megafonía del avión entre los aplausos de los presentes.

El Athletic presume de Unai Simón

En su página web, el club le ha dedicado un artítuclo a su portero del que destacamos el siguiente fragmento: "Su candidatura al Trofeo Lev Yashin refuerza de manera inmejorable el modelo único de competir en la élite del fútbol que representa el Athletic Club. Que Simón pueda ganar este galardón supone un orgullo inmenso para la familia atheticzale. Un portero, además, que por su personalidad y forma de ser personifica a la perfección los valores que el Athletic, con su filosofía, muestra al mundo".