El trágico fallecimiento de Komanche: quién era y las despedidas de los amigos youtubers como Auronplay o Ibai

Juan Pérez 26 OCT 2026 - 14:15h.

Auronplay era uno de sus amigos más cercanos en el entorno de streamers

Los palos y los memes que le llueven a Ibai Llanos tras 'vender' La Velada del año

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La creación de contenido está de luto tras noticia de la muerte de Komanche, el streamer salvadoreño que lleva años unido a grandes voces del streaming y de YouTube como Auronplay, Rubius o Ibai Llanos. Vinculado a los grandes nombres hispanos desde la pandemia y con mucho peso en algunos de los eventos más sonados de los últimos años, su fallecimiento confirmado por su representante remarca los constantes problemas que ha vivido para manejar el día a día en el marco de la salud mental.

Komanche ha vivido una de esas épocas oscuras de internet donde se convertía en el centro de la diana para miles de seguidores que le dejaban mensajes de odio en redes sociales. En el primer plano por acompañar a los más grandes, el streamer ha vivido épocas complejas donde ha dejado las redes sociales y se ha alejado de su trabajo durante bastante tiempo para cuidarse. Y sin confirmaciones oficiales, ese parece el punto de no retorno hasta llegar a la peor de las noticias.

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El único vínculo en las últimas horas ha sido su representante, que ha confirmado el fallecimiento de Komanche después de hablar con su familia. Simplemente ha comentado en una publicación posterior que condena el bullying, lo que empuja a creer que ha sido una decisión personal del creador. No hay más detalles que el propio desasosiego de cruzarse con el último mensaje del salvadoreño en redes hace apenas una semana: "los días simplemente no mejoran".

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Komanche era un fiel seguidor de Bad Bunny, le encantaba GTA tanto como Minecraft, este último uno de los juegos de su vida. De hecho los eventos relacionados con El Juego del Calamar y Minecraft (Squid Craft Games) llevaban su nombre en la organización, y muchos de ellos los llevó a cabo junto a Rubius y Auronplay. De hecho algunas de las críticas que recibió parten de ahí, cuando en realidad él hacía el trabajo desde la sombra y se llevaba todos los focos en las críticas.

Aún así el peso de sus problemas era aún mayor, y son múltiples los momentos donde creadores como Auronplay, Ibai Llanos o Xokas lo han recalcado hablando de momentos personales que han vivido con él. Y le han apoyado tanto delante de la cámara como fuera, como han afirmado todas las partes en varias ocasiones. Una de las más sonadas es la llamada de Ibai a Komanche mientras grababa un vídeo con Bad Bunny, ya que el salvadoreño era uno de los mayores fans del artista. Un guiño personal ante millones de espectadores.

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Los mensajes de youtubers y streamers cercanos

Ibai es uno de los que le ha dejado una carta abierta en Instagram: "Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida. Abrazo y cariño para toda su familia y seres queridos. Cuidaos mucho", mientras que su alma mater, Auronplay, ha ido más allá. El catalán ha dejado un mensaje gigantesco en la misma red social, aquí está completo:

'Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho. Hace apenas 4 días estuvimos hablando. No te imaginas lo que te voy a echar de menos y el vacío que dejas en mi, pero estés donde estés, si lees esto, que sepas que eras una buena persona y había mucha gente que te quería mucho. Este verano, después de la Velada, en lugar de volver a tu casa en México, sin yo pedírtelo cambiaste los vuelos para quedarte unos días conmigo en mi casa porque notaste que yo no estaba bien, me hiciste reír, bailar, cantar, nunca lo voy a olvidar. Me rompe pensar que hace tan poco estábamos juntos, riéndonos como siempre, y que ahora tenga que despedirme de ti así.

Ojalá pudiera volver a uno de esos días, darte un abrazo y decirte lo mucho que te quiero. Gracias por todo, de corazón. Por los recuerdos, por el cariño y por haber estado en mi vida. Hace nada estabas en mi jardín contándome lo emocionado que estabas con GTAVI, y cada vez que vuelva a sentarme en ese jardín con una copa, sé que me voy a acordar de ti. De aquella noche, de nuestras risas y de lo feliz que me hace haber compartido un pedacito de mi vida contigo.

Las carreritas ahora tendrán un hueco que jamás se podrá reemplazar, pero jugaremos por ti, para hacerte reír allá donde estés. Te quiero amigo, te quiero mucho, descansa. Un abrazo muy fuerte a su familia y seres queridos, lloraremos su pérdida'.