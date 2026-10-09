Gustavo Maeso Madrid, 09 OCT 2026 - 14:11h.

Rockstar adelanta una selección musical que recorre el reguetón, el country, los ritmos africanos, el metal, el pop y el hip-hop

GTA VI deslumbra en 27 minutos: todo lo que revela su espectacular mirada extendida

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Hay una decisión en todas las entregas de Grand Theft Auto que puede resultar casi tan importante como elegir el vehículo: acertar con la emisora. Porque una persecución o la huída de un robo por carreteras secundarias cambian bastante según lo que suene en los altavoces. GTA VI empieza a ponerle música a nuestros futuros recorridos por Leónida con un adelanto de seis estaciones y sus respectivos presentadores.

Rockstar ha compartido una primera selección que va de la bachata al metal, pasando por el country, el pop, los sonidos africanos y el hip-hop sureño. Podemos escuchar sus adelantos en la sección de música de la web oficial de GTA VI. Un primer contacto con las ondas del juego que también llega acompañado de una novedad: los pódcasts bajo demanda y unos auriculares para llevarnos la programación más allá del asiento del conductor.

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Cocoteo FM y Back Country Radio: de la fiesta al hidrodeslizador

Cocoteo FM quiere convertirse en el punto de encuentro de la música latina moderna. El Martillo y La Gata estarán al frente de una programación que combinará bachata, merengue, dembow y reguetón. Su lema, "el party que nunca se apaga", deja bastante claras las intenciones: aquí venimos a mantener el ritmo, estemos donde estemos dentro de Leónida.

En el otro extremo de esta primera pareja encontramos Back Country Radio, donde MW y Delta Dawne seleccionarán el country más rebelde para acompañarnos por Grassrivers, Port Gellhorn y otros rincones del mapa. La propuesta tiene una identidad muy ligada a esos lugares y a una manera particular de recorrerlos, con el hidrodeslizador como parte de su imaginario.

La emisora contará además con los partes meteorológicos de Mud Dog Mike, un reportero que informará desde el asiento de su hidrodeslizador en Grassrivers. También sabemos que siente una admiración bastante poco disimulada por Delta. Ese pequeño detalle ya apunta a otra pieza fundamental de la radio de GTA: sus presentadores tienen personalidad e historias propias, además de canciones que poner.

AfroBank FM y The Chamber 106.6: ritmos africanos y metal

AfroBank FM reunirá a Burna y Palmsy, un dúo que Rockstar presenta como inesperado, para ofrecer una selección de música africana que conectará distintas épocas y estilos. Su programación incluirá clásicos del siglo XX, joyas inéditas y sonidos contemporáneos como el amapiano y el 3-Step. Una combinación con la que tendremos margen para descubrir música mientras exploramos el escenario.

La invitación es dejarse llevar por el gbedu y por una selección que busca ir más allá de una única corriente musical. Dentro de las seis estaciones anunciadas, AfroBank FM propone precisamente ese recorrido entre sonidos históricos y actuales, con sus dos conductores como hilo entre unos y otros.

Para quienes prefieran subir la intensidad, The Chamber 106.6 llevará el metal a Leónida con DJ Kerry y DJ Tom. La emisora recorrerá el metal clásico desde los años ochenta en adelante y sus presentadores emprenderán una búsqueda de las raíces del género en el propio estado. Ya tenemos una candidata para esos trayectos que piden guitarras contundentes y el volumen un poco más alto.

Flash FM y Dirty South Classics: pop y orgullo sureño

Flash FM, presentada como toda una institución de Vice City, apostará por la música pop. Robyn y Alex serán los encargados de acompañarnos con una programación pensada para hacernos bailar en cualquier rincón del Goodtime State. Su presencia añade un nombre reconocible a este primer vistazo a la identidad musical de GTA VI.

Por su parte, Dirty South Classics tendrá a Trick y Trina al micrófono. La emisora combinará rap regional y clásicos del hip-hop con ese componente de hospitalidad y orgullo sureños que define su propuesta. De la playa al barrio, el dúo buscará representar tanto a Leónida como al Sur a través de su selección.

La radio sale del coche y llegan los pódcasts bajo demanda

La otra gran novedad del anuncio afecta a cómo consumiremos todo ese contenido. GTA VI incorporará por primera vez en la saga una serie de pódcasts bajo demanda, que podremos escuchar tanto dentro de los vehículos como mientras caminamos. La radio también podrá acompañarnos a pie mediante unos nuevos auriculares conectados al smartphone.

Esto abre la posibilidad de continuar escuchando nuestra programación al bajar del coche y seguir explorando. Rockstar todavía no ha detallado en esta comunicación los nombres, las temáticas o los participantes de esos pódcasts, así que habrá que esperar para conocer esa parte de la oferta.

De momento, estas seis emisoras nos permiten empezar a elegir qué queremos escuchar cuando llegue la hora de recorrer Leónida.