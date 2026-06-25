Ya se puede reservar GTA VI: no te quedes sin tu edición digital o tu edición física sin disco

Gustavo Maeso 25 JUN 2026 - 15:09h.

Te contamos dónde reservar Grand Theft Auto VI, qué ediciones existen, cuánto cuestan y qué incluye cada una

GTA VI estrena carátula oficial y anuncia fecha de reservas

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La espera entra en una nueva fase. Grand Theft Auto VI ya se puede reservar oficialmente en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, en sus dos ediciones que acompañarán al lanzamiento del próximo 19 de noviembre. A partir de hoy, los jugadores ya pueden asegurar su copia, tanto en formato digital como físico, y elegir entre la edición estándar o la Ultimate Edition.

Con más de una década desde el lanzamiento de GTA V, la nueva entrega de Rockstar Games apunta a convertirse en uno de los mayores estrenos de la historia del videojuego. La desarrolladora ha preparado varias opciones de compra, bonificaciones para quienes reserven el juego y un sistema de precarga que permitirá empezar a jugar desde el primer minuto del lanzamiento.

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Si todavía tienes dudas sobre qué edición elegir o dónde reservarla, repasamos toda la información que necesitas antes de realizar la compra.

Todas las ediciones de GTA VI

Rockstar comercializa el juego en dos versiones.

Standard Edition

La edición estándar incluye el juego base completo y acceso a la experiencia para un jugador protagonizada por Jason y Lucía. Es la opción más económica y la recomendada para la mayoría de jugadores.

Precio recomendado:

PlayStation 5: 79,99 euros (digital)

Xbox Series X|S: 79,99 euros (digital)

En formato físico, el precio puede variar ligeramente según el distribuidor.

Ultimate Edition

La gran novedad es la Ultimate Edition, una versión pensada para quienes quieren comenzar la aventura con contenido exclusivo.

Esta edición añade una colección de vehículos prémium, armas especiales, prendas de ropa exclusivas y otros contenidos repartidos a lo largo de la historia de Jason y Lucía.

Precio recomendado:

PlayStation 5: 109,99 euros

Xbox Series X|S: 109,99 euros

La edición física no incluye disco

Uno de los aspectos más polémicos es que la edición física de GTA VI no incorpora un disco con el juego. En su lugar, la caja contiene un código de descarga, una decisión que Rockstar justifica para permitir que todos los compradores puedan comenzar la precarga desde el 12 de noviembre.

En la práctica, el usuario seguirá recibiendo una caja física para su colección, pero necesitará descargar el juego completo desde internet. Es un movimiento que refleja la creciente apuesta de la industria por la distribución digital, incluso cuando el producto se vende en formato físico.

Bonus de reserva para todas las ediciones

Rockstar también recompensará a quienes compren el juego antes del lanzamiento. Todas las reservas y compras realizadas antes del 20 de noviembre recibirán el pack Vintage Vice City, una colección de objetos inspirados en la estética clásica de la ciudad más emblemática de la saga.

Este contenido estará disponible tanto para la Standard Edition como para la Ultimate Edition, sin diferencias entre ambas.

Precarga desde el 12 de noviembre

Quienes reserven la versión digital podrán comenzar a descargar GTA VI el 12 de noviembre, una semana antes del lanzamiento oficial. La edición física también permitirá realizar la precarga gracias al código incluido en la caja.

De esta forma, el juego estará completamente instalado para empezar a jugar desde el primer minuto del 19 de noviembre.

¿Qué edición merece más la pena?

La elección dependerá del tipo de jugador. Si únicamente quieres disfrutar de la historia principal y la experiencia completa diseñada por Rockstar, la Standard Edition será más que suficiente.

La Ultimate Edition está orientada a quienes desean acceder desde el primer día a contenido exclusivo y coleccionable relacionado con Jason y Lucía, además de vehículos, armas y elementos cosméticos adicionales. En cualquier caso, reservar ahora garantiza recibir el pack Vintage Vice City y tener todo listo para el estreno del 19 de noviembre.

Dónde reservar GTA VI

Desde hoy ya es posible reservar el juego en las tiendas digitales de PlayStation y Xbox, además de las principales cadenas especializadas y grandes superficies que comercializarán la edición física.

Como suele ocurrir con los grandes lanzamientos de Rockstar, es previsible que algunos comercios ofrezcan promociones puntuales, regalos exclusivos o descuentos para socios durante las próximas semanas, por lo que conviene comparar antes de realizar la compra.

Todo está preparado para el regreso de Grand Theft Auto. Tras años de espera, la cuenta atrás definitiva ya ha comenzado y, si no quieres preocuparte por la disponibilidad el día del lanzamiento, este es el momento de asegurar tu copia, ya sea en formato digital o en esa peculiar edición física que, por primera vez en la saga, llegará a las estanterías... sin disco.