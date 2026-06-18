Rockstar actualiza gratis GTA V para PS5 y Xbox Series X|S a los jugadores de PS4 y Xbox One

Gustavo Maeso 18 JUN 2026 - 12:07h.

Los jugadores podrán migrar sin coste adicional a las versiones mejoradas del juego al dar el salto de generación de consolas

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Rockstar Games ha confirmado que, a partir de hoy, los propietarios de cualquier versión de PS4 y de la versión digital de Xbox One podrán actualizar gratuitamente a las ediciones de PS5 y Xbox Series X|S, accediendo así a la experiencia más avanzada disponible de GTAV y GTA Online.

La compañía acompaña este anuncio con un adelanto de lo que será uno de los grandes acontecimientos del verano dentro del universo online del juego: The Kortz Center Heist. Este nuevo atraco, previsto para julio, llevará a los jugadores a infiltrarse en uno de los centros culturales más prestigiosos de Los Santos para hacerse con una colección de obras de arte de valor incalculable.

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Actualización gratuita para la nueva generación

Rockstar continúa ampliando el acceso a las versiones más modernas de Grand Theft Auto V. Los usuarios que todavía juegan en PS4 o Xbox One podrán dar el salto a las consolas de nueva generación sin necesidad de realizar una compra adicional. La actualización permitirá disfrutar de mejoras técnicas significativas, tiempos de carga reducidos, mayor rendimiento y una experiencia visual optimizada.

Además, quienes ya hayan avanzado en el modo Historia o en GTA Online podrán transferir fácilmente sus progresos a las nuevas plataformas. Esta migración simplificada busca eliminar barreras para que los jugadores continúen sus aventuras en Los Santos sin perder personajes, propiedades ni logros acumulados durante años.

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Las mejoras incluyen también contenidos exclusivos como los vehículos de alto rendimiento y las modificaciones de Hao’s Special Works, así como recompensas asociadas al sistema Career Progress, diseñado para reconocer la trayectoria de los jugadores más veteranos.

Los jugadores de PC también reciben novedades

La actualización no se limita al ecosistema de consolas. Rockstar ha confirmado que los usuarios de PC podrán pasar gratuitamente de la versión Legacy a la versión Enhanced, incorporando todas las mejoras presentes en las consolas de nueva generación.

En ordenador, además, se añadirán características exclusivas que aprovechan el potencial del hardware actual. Entre ellas destacan la oclusión ambiental con trazado de rayos y la iluminación global mediante ray tracing, tecnologías que permiten obtener una representación más realista de luces, sombras y reflejos.

Por otro lado, la compañía sigue reforzando el atractivo de GTA+. Los suscriptores del servicio podrán acceder al modo Historia de Grand Theft Auto V como parte de la biblioteca de juegos incluida en la membresía, además de disfrutar de GTA Online.

El Kortz Center, próximo objetivo de los criminales de Los Santos

El gran protagonista de esta actualización estival será, sin duda, The Kortz Center Heist. Situado en las colinas de Pacific Bluffs, el Kortz Center se ha consolidado dentro de la narrativa de GTA Online como una de las instituciones culturales más prestigiosas de Los Santos. Sus galerías albergan obras internacionales de enorme valor, convirtiéndolo en un objetivo irresistible para los delincuentes más ambiciosos.

Según ha adelantado Rockstar, los jugadores deberán adquirir un nuevo Estudio de Arte como ampliación de su propiedad Mansion. Desde allí podrán planificar la operación, estudiar los sistemas de seguridad y preparar la infiltración.

El atraco se desarrollará en varias fases y permitirá elegir distintos enfoques estratégicos antes de penetrar en el complejo. Como es habitual en los grandes golpes de GTA Online, la planificación será tan importante como la ejecución, obligando a los participantes a coordinar recursos, rutas de escape y equipamiento especializado.

Semanas de preparación y recompensas especiales

Rockstar no quiere que los jugadores lleguen desprevenidos al lanzamiento de julio. Por ello, las próximas semanas estarán repletas de eventos especiales destinados a preparar el terreno para el nuevo contenido.

La desarrolladora ha anunciado bonificaciones en GTA$, descuentos de gran alcance y oportunidades para conseguir objetos exclusivos mediante el programa Fine Art Collector. Estas actividades servirán como antesala del atraco y permitirán a los jugadores acumular recursos para afrontar el desafío en las mejores condiciones.

También habrá incentivos para quienes deseen ampliar su patrimonio inmobiliario dentro del juego. Los miembros de GTA+ podrán beneficiarse de un descuento de 2 millones de GTA$ en determinadas propiedades de lujo comercializadas por Prix Luxury Real Estate, una oferta especialmente interesante para quienes quieran establecer la infraestructura necesaria para organizar sus propios golpes en solitario.

A ello se suma una promoción temporal abierta para todos los usuarios, que permitirá obtener un 40 % adicional de GTA$ en la compra de tarjetas Shark.