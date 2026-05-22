GTA VI confirma un plan de acción oficial y pone una nueva fecha en junio

Juan Pérez 22 MAY 2026 - 09:34h.

La oficialidad de Take Two Interactive habla de un nuevo encaje en verano

El filtrador que se juega 1.000 euros a que el tercer tráiler de GTA VI sale el martes

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El caos de la última semana en el entorno de GTA VI pasa a la pura tranquilidad tras la llamada interna de Take Two Interactive con los inversores. La pausa para reafirmar la fecha de lanzamiento del 19 de noviembre no solo elimina los puntuales rumores de otro possible retraso, sino que certifica una nueva fecha para empezar a andar.

El tercer trailer de GTA VI no está entre las prioridades a corto plazo de Rockstar Games después de descubrir las nuevas declaraciones de Strauss Zelnick, el CEO de Take Two Interactive. Con la soltura de tener la situación controlada, el único vínculo a futuro sobre el juego es el descubrimiento de la patita del plan de marketing a partir del verano.

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Esa simple afirmación descubre que no va a haber movimientos alrededor de Grand Theft Auto VI al menos hasta el 21 de junio. Ese es el día que hay que marcar a fuego en el calendario de todos los seguidores, una patada a seguir que desvela un silencio sepulchral durante el próximo mes con todo lo relacionado al mundo abierto.

El significado de la patada a seguir al menos hasta el mes de junio es de tranquilidad de puertas afuera para calmar las ansias de una comunidad con ganas de más. Y la respuesta directa no es solo colocar una fecha en el horizonte, sino eliminar de un plumazo todas las elucubraciones sobre la posible aparición de algo de GTA VI en el entorno de los eventos de junio del ‘No E3’.

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Todas las presentaciones importantes donde GTA VI podría aparecer, principalmente el State of Play, Summer Game Fest o incluso el Xbox Showcase, pasan ahora a un Segundo plano. Rockstar Games juega su propio peso en la escena y aunque no hay que descartar nada en cuanto a guiños, parece que el próximo paso no estará presente al menos hasta el 21 de junio.

Eso significa que se va a saltar todo el terremoto de novedades en la industria de los videojuegos para crear uno como cada vez que desvela una novedad. La gran cuestión es cómo va a ejecutar el plan de marketing, porque uno de los rumores era la vinculación al Mundial de fútbol durante el verano, pero este empieza el 11 de junio y el verano no arranca hasta diez días después, el día 21.

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Falta leer entre líneas para saber si ese plan de marketing significa trazar toda la comunicación entorno al tercer trailer tras su lanzamiento, si habla de las reservas o de un todo enlazado con la predisposición a mover la marca por todo el mundo. Porque GTA VI va a cambiar radicalmente su propuesta con respect a lo que fue el plan de preparación de GTA V hace más de una década. Ahora el plan es otro, y lo único que se ha dicho es que va a estar lejos del product televisivo donde hace años se gastó mucho en spots publicitarios en la tele.

Ahora la propuesta es radicalmente opuesta, está planteada pero todavía tiene un componente secreto. Los creadores deben ser importantes así como las redes o el marketing más viral, por lo que los giros marca de la casa de Rockstar Games pueden estar presents más que nunca. Y la alarma de GTA VI tiene nueva fecha, por lo que toca respirar en clave de pausa hasta el 21 de junio.