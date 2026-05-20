Juan Pérez 20 MAY 2026 - 11:22h.

A las puertas de la reunión de inversores del jueves 21 de mayo

El acuerdo entre Sony y Rockstar Games que realza la prioridad de GTA VI en PS5

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El análisis minucioso del recorrido de GTA VI hasta el lanzamiento del 19 de noviembre no tiene comparación en la industria del videojuego, y eso genera muchos más ojos de lo habitual para descubrir pistas. En las últimas horas la store oficial de PlayStation es el último bastión para despertar el hype de cara a novedades cercanas debido a la activación del famoso tick verde para activar las compras junto a la confirmación del stock de cara a la reserva.

El fan de GTA VI necesita muy poco para preparar el bol de palomitas diarias antes de desfallecer en la decepción continuada, pero hay suficientes pistas en el entorno para acumular hype continuamente. En esta ocasión la PS Store del Reino Unido es la razón para buscar un hilo de novedades a corto plazo, y es que algunos usuarios han descubierto que ahora aparece el tick verde que acostumbra a acompañar el botón de compra o reserva.

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A sabiendas del control exhaustivo de cada una de las páginas de GTA VI en todas las plataformas actuales, este tipo de movimientos está controlado al detalle, por eso sorprende sobremanera. Sobre todo porque Sony y Rockstar Games tienen un acuerdo prioritario de cara al marketing del juego, lo que apunta a algo más que un bundle especial de la PS5 o la PS5 Pro de lanzamiento con lo nuevo de Rockstar Games. El acompañamiento de ese tick es la aparición del precio, pero es un placeholder tan marcado que genera la risa porque aparece el GTA VI a 0,16 libras.

Lo más sonado de la huella es que aparece desde las búsquedas de Google, así como las actualizaciones de las URL de las distintas páginas del juego en diferentes tiendas. Hasta ahora sólo aparecía el mensaje de 'envío gratis', pero ahora cambia su estatus por lo que es una vance significativo en la correlación directa para tener GTA VI en la reserva en los próximos días. Este movimiento es habitual en las gestiones previas a las reservas, lo que incide en la cuenta atrás activada justo antes de la reunión de inversores planteada para mañana jueves 21 de mayo.

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Por muy grande que sea GTA VI, no puede cubrir todos los espacios entre plataformas y después de algunas filtraciones, hay demasiadas piezas del puzle que apuntan a una publicación en unos días. Además el peso de Take Two Interactive en bolsa es crucial para controlar el mensaje, y después de lo visto en los últimos días, todo suma de cara a acrecentar las expectativas.

Ahora sólo falta cuadrar las alarmas para pensar en cuál puede ser el momento definitivo para dar el paso. El peso de los comunicados de Rockstar Games suele estar alrededor de las 16.00h. por lo que todo análisis pasa por esa revisión, aunque en Bilibili suelen dejar comunicados unas horas antes. Mientras tanto la lluvia de mensajes para rescatar la captura forma parte del viral de turno hasta formar un estruendo en redes sociales a la espera de novedades.