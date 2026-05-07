De GTA VI a Mina the Hollower, los 15 juegos top de acción y aventura de 2026

Juan Pérez 07 MAY 2026 - 10:58h.

Un listado muy diferente para afrontar el género en los próximos meses

Xbox Game Pass comienza mayo con Mixtape, Call of the Elder Gods o Forza Horizon 6

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La conexión de la industria de los videojuegos con el género de acción y aventuras para lo que queda de 2026 guarda sorpresas por desplegar y una larga lista de títulos que rompen por completo el estándar. Las expectativas por GTA VI rompen cualquier previsión por lo difícil que es anclar a un estilo el juego, pero a partir de ahí hay mil visiones más allá del mundo abierto para entender cómo afrontan tanto indies como Triples AAA la segunda mitad del año.

En un extraño cruce de nombres con todo tipo de títulos, el reciente anuncio de la fecha de lanzamiento de Mina the Hollower presenta un plataformeo repleto de acción que recuerda a los primeros Zelda. En ese encuadre es fácil saltar hacia distintos títulos con escalas muy diferentes en el desarrollo para sacar una lista de juegos perfectos para descubrir y para preparar el gasto de cara a los próximos meses, desde un 007 First Light a juegos más pequeños y desconocidos como Duskfade. De esas dos vertientes nace una lista completa con juegos, la mayoría con fecha, para este año.

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Alabaster Dawn (7 de mayo)

La primera parada es un giro hacia el rol desde la acción en este título creado por los desarrolladores de CrossCode, un imponente mundo posapocalíptico que presenta combates exigentes, puzles y una propuesta repleta de combos. El 2.5D con vista cenital es la propuesta artística de un mundo en constante cambio.

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LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (22 de mayo)

TT Games coloca en el mercado una de las apuestas más esperadas para volver a ver al Caballero Oscuro con una historia completa que amplía no sólo el universo sino el propio mapa de Arkham para ser aún más ambicioso. Con el humor habitual de LEGO, es uno de los estándares del mes.

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007 First Light (27 de mayo)

La previsión de 007 First Light es colarse entre los contendientes al GOTY en un año donde parece imposible ganar por la presencia de GTA VI, pero es que el trabajo de IO Interactive apunta así de alto. El sigilo, la acción cinematográfica y la aventura se entrelazan en un título con múltiples guiños a Uncharted o Hitman, independientemente del sabor a James Bond.

Mina the Hollower (29 de mayo)

El despertar de Yatch Club Games después de años de expectativas tras crear Shovel Knight tiene ahora la fecha definitiva para su nueva obra: Mina the Hollower. La aparición de varios tráilers en eventos relevantes sin el descubrimiento de la fecha pasa ahora a un primer plano con un anuncio sencillo, la historia de una Telúrica llamada Mina que debe salvar una isla maldita a latigazos en un entorno pixelado.

The Adventures of Elliot (18 de junio)

El 2D de plataformas expande sus tentáculos en esta nueva apuesta de Square Enix que replica la estética de juegos como Triangle Strategy o Octopath Traveler para proponer una especie de Zelda. El giro de la propuesta pasa por las aventuras de Elliot y el hada Faie en un viaje que les tendrá ocupados en cuatro eras distintas para cumplir una misión milenaria.

Assassin's Creed Black Flag Resynced (9 de julio)

El mundo abierto aparece por primera vez en la lista con esta revisión que crece desde el nuevo motor gráfico de Ubisoft para proponer un océano repleto de combates navales sin pantallas de carga. El trabajo de Ubisoft Singapur recupera el sigilo social de los primeros Assassin's Creed en una aventura repleta que elimina los niveles de personaje para enfocar la habilidad del protagonista.

Echoes of Aincrad (9 de julio)

El purismo del Action RPG en 3D de Game Studio que acompaña Bandai Namco es esta versión que parte de Sword Art Online para recrear la esencia original de la serie con el espíritu de la muerte permanente, una opción que le da sentido a la premisa original. Es mucho más rolero que otros juegos de la lista porque parte de elegir héroe, vincularlo a un compañero y subir de nivel para desbloquear habilidades, pero en esencia es pura aventura.

Splatoon Raiders (23 de julio)

El dinamismo de Splatoon Raiders cambia el género desde el enfoque de la jugabilidad en solitario para proponer una expedición diferente en forma de spin-off. Esta experiencia crea un mundo completo como uno de los grandes exclusivos de la Switch 2 con los protagonistas de Deep Cut para conectar con la historia de Tintelia, y la propuesta es partir desde la narrativa para entrar en la acción con la chatarra en mano.

Phantom Blade (9 de septiembre)

Entre septiembre y noviembre llegan tres de los más grandes del año por expectativas y proyecto, y el primero es Phantom Blade, rol y acción encerrado en la mitología china con elementos de steampunk oscuro que apuesta por la velocidad en el combate. S-GAME pone en marcha este salto al Triple AAA después de arrancar en el mercado indie de los juegos de móviles, y ahora juego en las grandes ligas.

Marvel's Wolverine (15 de septiembre)

El gran exclusivo de PlayStation pasa por Marvel para dejar atrás el mundo abierto de Spider-Man y recrear una historia más lineal para llevar a Lobezno a un tono mucho más violento en los títulos de Insomniac Games. En el mismo universo del hombre araña, la exploración no faltará pero la acción y la aventura predominan mientras la narrativa debe ser el impulsor principal de ese tono mucho más rudo y crudo del personaje y su trama.

GTA VI (19 de noviembre)

Dios padre todopoderoso se presenta el 19 de noviembre de manera definitiva. GTA VI puede cambiar la industria de los videojuegos, y va a ser lo que quiera ser. Un juego de coches, un shooter, un título de acción o el mejor multijugador de todos los tiempos, porque Rockstar Games puede hacer lo que quiera entre el presupuesto ilimitado, el valor de la franquicia y lo que ha mostrado hasta ahora.

Control: Resonant

El terror toma parte en el género de este listado ante lo nuevo de Remedy Entertainment, una secuela directa del Control de 2019 conectada con el universo, con referencias a Alan Wake 2 y embuido en ese surrealismo clásico del estudio.

At Fate's End

Este 2D dibujado a mano aparenta ser una película de animación, esa es la propuesta de los canadienses de Thunder Lotus Games, los creadores de Spiritfarer. Con un plus de sensibilidad en la narrativa, los combates de espada recuerdan al entorno souls. La joven Shan utiliza una espada mágica que se manifiesta a lo Sailor Moon para acabar con los enemigos. Estará el Día 1 en Game Pass pero no tiene fecha exacta.

Lost Hellden

Este autodenominado JRPG de acción con tecnología utiliza fondos 3D pintados a mano para evocar un estilo propio enfocado en la fantasía clásica. La mezcla de la estrategia de los turnos con el tiempo real es la base para este título sobre pecados y gemelos que evoca a Tales of y que cuenta con veteranos como el ilustrador de Gravity Rush.

Duskfade

La acción y plataformas pura en 3D pasa por los españoles de Weird Beluga Studio que recuerda mucho a Kingdom Hearts por la utilización de una llave como espada. La premisa de una noche eterna es la base de una historia en la que Zirian debe salvar a su hermana de una misteriosa Torre del reloj, la clave del concepto de ese bloqueo temporal.