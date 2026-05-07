Ocarina of Time toma forma tras el anuncio del remake de Star Fox para Switch 2

Juan Pérez 07 MAY 2026 - 08:27h.

La filtración de Natethehate toma forma tras el Direct

Los 6 juegos adelantados para el Summer Game Fest 2026

Compartir







El torbellino de novedades que Nintendo ha desatado de manera sorprendente con un Nintendo Direct exclusivo de Star Fox no sólo anuncia el nuevo juego de Fox Mcloud, sino que indirectamente activa el nuevo Zelda. La famosa filtración de Natethehate sobre el remake de Ocarina of Time toma ahora forma para consolidar un 2026 ilusionante para todos los seguidores de Switch 2.

El impacto de la película de Super Mario Galaxy con la aparición sorprendente de Fox no era más que una estrategia de marketing para impulsar una de las sagas más olvidadas en la franquicia. El zorro creado por Miyamoto pasa ahora al primer plano con la confirmación de un remake del famoso juego de Nintendo 64 en un Direct sorpresa de 24 minutos que apareció por sorpresa, pero independientemente del boom, la continuación pasa directamente al universo de Link.

Desde hace meses al gran leaker del mundo de los videojuegos se le está acribillando por anunciar juegos que no aparecían en el mercado, y la presencia de Starfox le da también la razón sobre Ocarina of Time. A pesar de los rumores que apuntaban a que Nintendo había pasado información falsa para detectar de dónde salía la información, la realidad es que Nate ha vuelto a dar con la tecla en uno de los aspectos más sonados, el descubrimiento de nuevos videojuegos.

Sólo falta esperar cómo proyecta Nintendo esa pasada celebración del 40 aniversario de Zelda del 21 de febrero de 2026, porque ahora falta encontrarle acomodo a Link para presentar a lo grande el remake de Ocarina of Time. Un juego mítico que encaja a la perfección con el último trimestre del año en cuanto a lanzamiento, pero debe tener una presencia clave en el entorno del 'No E3'. Si Nintendo cumple con la promesa de todos los años, más aún después de la ausencia de Direct en febrero, lo lógico es tener un gran evento en junio para presentar con todos los lujos el nuevo The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Switch 2.

Con un Xbox Showcase, el Summer Game Fest y la filtración de un State of Play de Sony, sólo falta saber si los japoneses encajan un Nintendo Direct en junio para ampliar el hype global y presentar The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Los 4 exclusivos en dos meses para Switch 2

El anuncio de Star Fox en junio deja automáticamente el espacio de junio cubierto para las previsiones de la Nintendo Switch 2, por lo que el próximo gran título debe esperar a agosto. Fire Emblem: Fortune's Weave tiene todas las papeletas para ser el juego elegido para verano por lo que agosto o septiembre aparecen en el horizonte. Mientras tanto los cuatro juegos en dos meses plantean un 2026 muy apetecible para los fans de la consola.

Yoshi and the Misterious Book (21 de mayo)

Star Fox (25 de junio)

Rhythm Heaven Groove (2 de julio)

Splatoon Raiders (23 de julio)

La incorporación al mercado actual de un Star Fox despierta una filtración de Reddit donde también se hablaba de Ocarina of Time, pero curiosamente colocaba dos juegos más. Y esto ahora toma relevancia porque es el único leak donde se ha afirmado que el remake de Fox Mccloud tendría relación con un juego clásico, por lo que esa lluvia de ideas ahora toma mucha más fuerza. En ella un usuario dejaba entrever un nuevo título de Switch Sports, un Mario 3D para 2027, un remake de Metroid con arte pixelado, otro posible Star Fox principal, un DLC de Mario Kart pospuesto para 2027 y el anuncio de The Duskblood para finales de 2026.