El bloque de 4 juegos clasificados para Switch 2, una pista para el Nintendo Direct

Juan Pérez 15 ABR 2026 - 16:14h.

Lo nuevo de Fire Emblem carga con la responsabilidad de ser el próximo gran juego

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El proceso de calificación de videojuegos es uno de los máximos chivatos de la industria con respecto a lanzamientos cercanos en el mercado, e indudablemente eso conecta con algunos eventos de los grandes como Nintendo. La compañía japonesa ha roto sus previsiones por la ausencia de evento de febrero abre posibilidades para tener un Direct inesperado antes de junio a sabiendas de los juegos pendientes, dos de ellos aparentemente cercanos como Splatoon Raiders y Fire Emblem: Fortune's Weaver.

Nintendo ha cambiado sus hábitos en 2026 con las fechas de sus eventos debido al anuncio y lanzamiento posterior de la Switch 2, y eso deja una hoja de ruta imprevista para unos fans acostumbrados a marcar siempre las mismas fechas. A estas alturas el listado de juegos pendientes para la segunda mitad del año sigue pendiente, pero hay las suficientes pistas para imaginar cuáles pueden ser los próximos en llegar.

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El famoso sistema de evaluación por regiones es uno de los leakers indirectos de la actualidad, porque son múltiples las apariciones de juegos en varios de ellos tras el ajuste para la recomendación adecuada de juego. En este caso hay cuatro juegos de Nintendo Switch 2 que acaban de aparecer casi como por arte de magia en diferentes evaluaciones, y no puede ser casualidad. Por eso la unión de todos cuadra con un Nintendo Direct o incluso con un Partner Showcase, pero no hay que descartar nada.

El Nintendo Direct no es la única respuesta para hacer anuncios masivos como bien ha demostrado la marca en los últimos meses, porque si la propia Switch 2 dejó su primer titular con un post en X, cualquier cosa puede pasar. Lo normal es aunar todos los esfuerzos en un evento propio, y junio parece demasiado lejos para cuatro juegos que acaban de aparecer, por eso lo normal es imaginar algo para todos ellos junto a otros títulos pendientes de novedades.

La primera fecha que salta como límite es el 8 de mayo, porque es la jornada marcada para el informe financiero de Nintendo con la correspondiente oleadas de preguntas de los inversores. Por eso un plus de calma para llegar a ese punto con novedades importantes puede significar un salto justo antes de dar el zarpazo del Nintendo Direct de junio. Y todo eso a sabiendas que además de estos cuatro juegos que ahora desglosamos, están en el horizonte las filtraciones de Natethehate sobre los posibles anuncios de un nuevo Starfox y el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Entre los cuatro títulos clasificados sobresale Fire Emblem: Fortune's Weave por lo que significa la saga, porque sin duda es el desarrollo más importante de los anunciados hasta ahora. La clasificación en Europa de PEGI desvela novedades pronto, algo que como mínimo debe desvelar una fecha definitiva que encaja a la perfección en agosto. En el horizonte está también Splatoon Raiders, porque además de la clasificación también ha recibido una actualización en la página de la eShop en las últimas horas. El spin-off anunciado en el Direct del junio pasado tampoco deja mucha información, pero puede estar en el pack más cercano de este 2026.

Los otros dos juegos son third parties más alejados sin la exclusividad de los anteriores, porque hay demasiadas pistas para la entrada de Marvel's Guardians of the Galaxy y Diablo 4: Lord of the Hatred. Con los dos ports listados, el pack de cuatro puede significar algo más entre abril y mayo mientras los rumores dejan entrever movimientos también en Sony y Microsoft.