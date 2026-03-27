Juan Pérez 27 MAR 2026 - 17:44h.

La filtración completa de Nate the Hate, uno de los insiders más fiables

La primera pista de un Mario 3D en la Switch 2 para 2025

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La predisposición de Natethehate para romper con todas las previsiones de Nintendo durante el 2026 llega justo en un momento de dulce para la compañía a las puertas de la nueva película de Super Mario Galaxy. Con el recién descubierto Fox McCloud al plantel, el zorro pasa a ser protagonista con juego propio junto a la presencia de un Nintendo Direct planteado para junio donde podría estar el anuncio del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Natethehate se coloca una vez más en el ojo del huracán con la información más sonada de todo 2026 alrededor de los dos nuevos proyectos para Nintendo Switch 2. Tras la ausencia del esperado Nintendo Direct en febrero con el consiguiente vacío, su información desvela que esos son los dos grandes nombres por descubrir este año alejando los rumores de un Super Mario 3D, de Super Smash Bros o de una nueva entrega de Zelda. Y eso ni mucho menos elimina el hype.

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La elaboración de su filtración es de las más lógicas pues su titular no adelanta ni mucho menos la necesidad de Nintendo de programar un Direct antes de tiempo. La hoja de ruta de los japoneses siempre pasa por febrero, junio y septiembre, y el poder del Pokémon Presents con su aniversario diluyó la generación del primer evento del año, por eso la gran mayoría de ese contenido se vuelca en junio.

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En su programa el escaparate central está en los juegos, pero para ello hace falta presentar un evento. Nate descarta tajantemente un Nintendo Direct inminente y coloca todas las previsiones dentro de tres meses: "no tengo ninguna información sobre un Direct en abril o mayo en este momento. Especularía que junio es el mes candidato a albergar un Direct general", y además aclara que los japoneses están cambiando su estrategia porque "están alejándose de hacer un Direct sólo por hacerlo, lo van a dejar para cuando tengan actualizaciones significativas que ofrecer".

Aún así no cierra la puerta a algo antes con un apellido diferente como un posible Partner Showcase para mostrar las fechas de algunos terceros que todavía están por aparecer. De hecho juegos como Rhythm Heaven y Fire Emblem Fortunes Weave necesitan fecha de lanzamiento y todo apunta a algún punto en este espacio para dar novedades sobre ellos.

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Star Fox vuelve al primer plano

La primera gran noticia es el esperado regreso de Fox McCloud tras la aparición del zorro en el casting de la película de Super Mario Galaxy. Nate confirma que un Star Fox puede ser el pelotazo de la Switch 2 para el verano, y la información que maneja es la de un "estilo clásico con visuales muy buenos y un sistema multijugador". La sorpresa es que la compañía podría no esperar al Direct para anunciar el juego, sobre todo si este llega en verano por lo que abril puede ser el mes del anuncio tras el hype de las primeras semanas de la cinta.

Remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

La reimaginación de un Ocarina of Time para Switch 2 es la joya de la corona de la filtración de Nate the Hate, que coloca el juego para finales de 2026. No hay fecha exacta pero vaticina que va a ser muy cerca de fechas navideñas sino entrado en ellas, y a partir de ahí hay muy poca información porque lo único que ha escuchado es que es un remake de Ocarina of Time. La única conversación en la mesa es el deseo de tener un producto empezado desde cero para sentirse como un nuevo juego con todas las posibilidades de la nueva consola, pero apenas aporta más información al respecto.

Super Mario 3D para 2027

Del juego que sí habla Nate es del eternamente mencionado Mario 3D que algunos insiders colocaban en este 2026, pero parece dar un paso atrás. Según el insider es un intento de apostar por una calidad máxima, por lo que el único foco importante del 40º aniversario de Mario es la película junto al reciente anuncio de Wonder en Switch 2. En el debate hay muchos puntos destacados como la posibilidad de alejar el juego a 2027 para evitar una confrontación directa con GTA VI a pesar de que son públicos objetivos totalmente opuestos.

Y ni mucho menos es información, pero Nate habla del deseo de imaginar un mundo abierto para el próximo capítulo de un Mario 3D con la ambición de romper el estándar de la consola después de ver lo bien que ha funcionado a nivel jugable Donkey Kong: Bananza.