Nintendo celebra el Mario Day con lo nuevo de Yoshi y manda el Nintendo Direct a junio

Juan Pérez 10 MAR 2026 - 16:49h.

El profesor Leo es el principal generador del juego para los dinosaurios

Nintendo Indie World Showcase de marzo 2026: todos los anuncios

La celebración del Mario Day cierra un capítulo para dejar de pensar en el Nintendo Direct al menos hasta junio si no hay sorpresas extremas, pero la buena noticia es que hay novedades muy interesantes con Yoshi and the Misterious Book. Con el éxito de Pokémon Pokopia, el éxtasis para la Switch 2 pasa por juegos sencillos con un apartado visual precioso, por lo que la simulación está enfocada con Tomodachi en el mes de abril, mientras que mayo es el mes definitivo para Yoshi.

La última teoría para soñar con un Nintendo Direct después de la ausencia en febrero era el 40 aniversario de Mario, pero ni siquiera así hay evento propio más allá del mimo a Yoshi and the Misterious Book. El último título por descifrar de la nueva consola recibe fecha de lanzamiento para el 21 de mayo hasta cerrar el calendario de juegos propios a la espera de una nueva hoja de ruta. Con el estreno del tráiler de la nueva película y los descuentos en la eShop, la compañía japonesa da por cerrado el cumpleaños con tres anuncios en distintos niveles de relevancia.

Pero lo primero es el efecto que puede causar el dragón verde. Sin Mario en esta ocasión y con una amplia variedad de yoshis, en este caso el foco está en las aventuras de todos ellos desde dentro del libro misterioso. El profesor Leo es un libro parlante que aparece caído del cielo en la isla donde viven los Yoshis y sus páginas están repletas de peculiares seres que hay que descubrir a golpe de plataformeo. Sólo hay que entrar en las páginas para descubirlos en su hábitat natural, entender sus poderes y desbloquear puzles jugables para avanzar.

En general esa descripción va alineada a la trama tanto como al concepto del juego, que es una inspiración clara de varios títulos clásicos pero con una perspectiva moderna de lo que ha sido siempre el Yoshi's Story desde su origen en la Nintendo 64. Ese concepto de reescribir las páginas con los sucesos desde dentro del libro sigue presente, pero ahora lo que parece un homenaje al juego original es un planteamiento mucho más arcade con mucho gameplay a lo Super Mario Bros. Wonder y un estilo muy similar a lo Pikmin en lo que descubrir criaturas se refiere.

El planteamiento vertical, el marcado carácter narrativo gracias a la presencia del libro y sobre todo el aspecto clásico que enfunda el libro en cada una de sus páginas, transmite algo que va más allá a un simple aventuras. Es un híbrido con muchos detalles nacidos de diferentes títulos no sólo de la propia franquicia, sino de otros tantos anclados a ese perfil nintendero que lleva años funcionando en todo tipo de perfiles.

El calendario de la Nintendo Switch 2 a partir de ahora pasa por la llegada de Super Mario Bros. Wonder con la edición especial de la nueva consola para finales de marzo, con Pokémon Champions en abril junto a Tomodachi Life, y posteriormente Yoshi en mayo. Fire Emblem queda en el limbo a la espera de una fecha oficial que apunta a junio-julio si no hay Nintendo Direct, y a septiembre si quieren esperar para anunciar el lanzamiento a lo grande durante el próximo evento.