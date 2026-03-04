La teoría del Nintendo Direct de marzo alineado al Mario Day

Juan Pérez 04 MAR 2026 - 15:58h.

A pesar de los anuncios de tres clásicos para la celebración del fontanero

Resident Evil: Requiem iguala un récord histórico de Expedition 33 en Metacritic

La expectativas para mantener viva la llama del Nintendo Direct de principios de año tiene una última vía de escape en la celebración del Mario Day, una celebración habitual en la compañía cada 10 de marzo. Sin grandes alardes, la última teoría para no dejar pasar el evento que siempre se repite en el mes de marzo subraya la presencia del fontanero como elemento fundamental para soñar con algo grande...pero el anuncio de las últimas horas deja muchas dudas.

El próximo martes llega la última bala para entender la presencia de un posible Nintendo Direct en el primer trimestre del año, no necesariamente para mostrar un nuevo Super Mario 3D, pero sí para sostener el impacto habitual de la compañía. El relato para mantener la fe es extraño, pero si hay una puerta abierta después del impacto de Pokémon es para desarrollar la hoja de ruta de los juegos propios a partir de los próximos meses.

A pesar de que en los últimos cinco años el evento en febrero era una obligación, este cambio de ciclo obligado por el 30 aniversario de Pokémon no deja espacio a sorpresas. De hecho el sueño era alistar en un posible Nintendo Direct una bomba para el 2026 ahora que la décima generación con Pokémon Viento y Oleaje pasa a 2027, pero la sensación es que es bastante complicado. Sobre todo porque los pequeños anuncios que valen de complemento en un día como el Mario Day ya son oficiales.

Títulos clásicos como Mario Tennis, Mario Clash o Mario vs. Donkey Kong se han confirmado para el 10 de marzo como parte de las ventajas del Nintendo Switch Online en los diferentes niveles de suscripción. Y si no siquiera se han guardado algo así como sorpresas adjuntas al resto de novedades, es complicado ir a más.

Aún así el peso de una saga como Mario y la necesidad de impulsar alguna IP de referencia para 2026 deja en el escaparate un posible anuncio, que no lanzamiento, de Super Mario 3D, Super Smash Bros o algún Zelda. Esos son los tres marcos para entender una ventana de oportunidad lejos de imaginar una llegada próxima en el mercado. Porque actualmente hay títulos en el marco de la Switch 2 con muchas expectativas como Tomodachi Life, Splatoon Raiders, Yoshi and the Misterious Book o Fire Emblem Fortune's Weave.

Por eso la razón para creer en algo más que no sea un DLC del Mario Kart puede pasar al mes de junio con el primero Nintendo Direct del año, aunque en este caso suele ser el segundo. Otra cosa es que la apuesta para este 2026 con el planteamiento actual cambie para mover el evento de fecha, pero conociendo cómo funcionan los japoneses en este tipo de situaciones, lo lógico es mantener junio y septiembre como el respaldo a medio plazo de los títulos propios de la Switch 2. Una odisea que por ahora mantiene cargadas las esperanzas del hype después de un interesante Indie World y de la bofetada de continuidad de Pokémon con el Champions a la vuelta de la esquina en abril.