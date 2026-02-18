El bajón sin Nintendo Direct y las dos últimas opciones antes del evento en junio

Juan Pérez 18 FEB 2026 - 17:26h.

El aniversario de Zelda parece la única salvación para febrero

Nintendo acelera los rumores sobre Final Fantasy VII: Parte 3 gracias a Rebirth

La ausencia de novedades sobre un Nintendo Direct a estas alturas de la semana tras pasar la hora habitual del anuncio es un síntoma de la más que posible ausencia del evento antes del Pokémon Presents del 27 de febrero. Por primera vez en ocho años la compañía japonesa puede olvidar el mes de febrero para dar un zarpazo a la información con la hoja de ruta de los próximos meses, algo bastante extraño a sabiendas del contenido de la Switch 2 a estas alturas para 2026.

Las elucubraciones sobre un Nintendo Direct esta semana dejan las probabilidades casi nulas y colocan todos los huevos en la cesta de la semana que viene, pero sobre todo del mes de marzo. La cercanía con el Pokémon Day y la gigantesca sombra de la franquicia pesa a la hora de tomar una decisión con los anuncios venideros de la Switch 2 para el resto del año, pero todavía hay un pequeño rastro de fe con dos fechas señaladas.

El 40 aniversario de Zelda cae en sábado, 21 de febrero, y aunque es extraño tomarlo como referencia para un evento propio, puede ser el último faro para confiar en una buena noticia a principios de semana. De no ser así es muy extraño solapar en pocos días un Nintendo Directo con algo tan bestia como el 30 aniversario de Pokémon dentro de su círculo habitual de novedades en su evento anual, por lo que Link puede pasar a un segundo plano a expensas de novedades futuras.

La otra huella es mucho menos visible pero está en el 10 de marzo, el denominado Día de Mario donde Nintendo aprovecha para remarcar el impacto de su personaje franquicia con múltiples descuentos. Esa coletilla para abaratar precios puede ser la pista para entender que ese será el acompañamiento de un Nintendo Direct tardío para el próximo mes.

La ruptura con el calendario habitual del Nintendo Direct

En los últimos 5 años la organización del Nintendo Direct es extrema, hasta el punto de marcar casi siempre un mismo patrón tanto en espacios como en los meses elegidos. Febrero, junio y septiembre son los tres meses habituales donde la compañía japonesa respalda su futuro a corto y medio plazo con infinidad de tráilers y presentaciones, aunque hay algunas excepciones mínimas.

Entre 2021 y 2023 todos los Nintendo Direct estaban enclavados en febrero, junio y septiembre, pero en 2024 hubo un pequeño cambio con un Partner Showcase en agosto, un mes antes de lo habitual. Fue un directo junto a un Indie World que no tenía especial relevancia, pero cambió el molde habitual. La segunda ocasión con trampa en cuanto a fechas fue el año pasado, cuando el Partner Showcase pasó a julio justo antes de la presentación de la Nintendo Switch 2 en el mes de septiembre.

Todo esto demuestra lo extraño que es acabar un mes de febrero sin Nintendo Direct, porque desde 2018 no pasaba esto ya que entonces la tendencia cambió a un mes de marzo que ahora parece cuanto menos extraño. El planteamiento de juegos en Switch 2 para marzo y abril está cerrado, por lo que el planning puede cambiar para dejarle espacio a Pokémon y planificar el año a partir de los dos próximos meses.