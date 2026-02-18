Mario Tennis Fever: Las 5 mejores raquetas furor y con qué personajes usarlas

Juan Pérez 18 FEB 2026 - 09:40h.

El componente estratégico de las raquetas furor en Mario Tennis Fever es total una vez el modo historia pasa al segundo plano para darle espacio a los torneos, y sobre todo al modo competitivo. El multijugador del flamante juego deportivo es una olla a presión en las primeras partidas si vas de nuevas, por lo que los combos son fundamentales no sólo para ganar puntos concretos, sino para plantear una estrategia durante el partido entre personaje y acompañante.

La raqueta furor es la decisión más importante de una partida de Mario Tennis Fever junto con la selección del personaje, y para ello hacen falta unas cuantas horas de juego. Entre los constantes rumores del Nintendo Direct, unas cuantas partidas de tenis solventan el estrés tras el asentamiento de los golpes básicos así como de la movilidad es fundamental para saber por qué Donkey Kong no puede jugar con cualquier cosa así como Mario sí puede probar con todas a pesar de no llevarlas a la perfección. Control de daños, análisis de estadísticas y un test para ir más allá que el modo offline con las cinco opciones más recomendadas para el gameplay.

La mejor raqueta según el sentir general de los especialistas es la sparky, porque la esfera eléctrica encadena un rayo que aturde al enemigo y lo deja fuera de combate si el golpe va en la misma dirección. La estrategia pasa por colocar esas esferas en las esquinas durante el golpe, y así encerrar al rival en una esquina y marear el punto hacia el otro extremo, bien con una dejada o con un punto fuerte. Waluigi es uno de los mejores para el combo por su alcance y su perfil defensivo, mientras que Peach también es una buena opción por su perfil de control.

La segunda mejor opción es la raqueta fantasmal por la frustración instantánea que causa en el enemigo. La habilidad de su ataque ejecuta la invisibilidad tanto en el personaje como en la bola, y eso desconcierta por completo al rival, más aún si el perfil del atacante aprovecha los efectos de la bola. Boo o Kamek son perfectos para este combo porque con el máximo efecto, el rival tiene muy difícil el golpeo.

El podio lo cierra Empujapum gracias a la facilidad para ejecutar un push al enemigo porque no sólo desvía al rival, sino que lo descoloca para hacer una rápida volea o una dejada y romper el punto. La fuerza de Bowser o la potencia de Donkey Kong son perfectos para completar el combo.

Estas tres raquetas fever son las más destacadas porque aseguran en muchas ocasiones el punto, siempre depende del momento del uso, pero hay otras dos con una escala mayor aunque en un tier inferior. La sombría es perfecta para jugar en la red debido a la duplicidad del personaje gracias a la sombra generada. Chain Chomp o Baby Waluigi son buenas opciones para romper el partido, aunque realmente aquí vale cualquier personaje.

La última opción es para más especialistas porque no se trata de ganar el punto, sino de evitar perderlo por lo que es mucho más táctica. La turbo dorada amplía la velocidad para realizar movimientos muchos más rápidos en pista y llegar así a bolas imposibles, por lo que es ideal para darle un extra de velocidad a personajes que no la tienen. Obviamente los más rápidos como Yoshi se pueden beneficiar del extra, un extra para salvar cualquier punto.