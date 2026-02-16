Juan Pérez 16 FEB 2026 - 09:40h.

La Switch 2 necesita una hoja de ruta con juegos propios para 2026

La trilogía de Final Fantasy VII y las dudas con la exclusividad

Las especulaciones sobre la planificación del mes de febrero colocan en los próximos días un Nintendo Direct, una afirmación con varias alternativas para planificar el año de la Nintendo Switch 2 más allá de los third parties. El refuerzo del Partner Showcase de hace diez días demuestra el músculo externo de la compañía, pero tras Mario Tennis Fever hay un vacío con un pack de juegos muy reducidos para la nueva consola en 2026, y seguro que hay sorpresas bajo llave a punto de aparecer.

La persecución de las filtraciones salidas de los nombres más fiables del entorno de la actualidad de los videojuegos coloca el Nintendo Direct en un espacio muy próximo al primer plano, pero sin fecha exacta. Natethehate, el referente en este entorno, habló de varias fuentes que señalaban el evento dentro de muy poco pero ni él mismo era capaz de darle veracidad. Sobre todo porque una colocaba el Nintendo Direct o bien esta semana o en el mes de marzo.

Esa barrera para evitar la próxima semana pasa por dejarle espacio al Pokémon Presents en la celebración del 30 aniversario de la saga, una bomba de relojería repleta de novedades. Por eso es tan difícil imaginar un Direct tanto para la última semana de febrero como para la primera de marzo, porque todo lo que trae Pokémon necesita respirar para tener un peso propio sin ensombrecer otros lanzamientos fuertes.

Nintendo actualmente tiene en 2026 algunos juegos confirmados, pero casi todos tienen una cercanía extrema o son versiones mejoradas de títulos ya conocidos en la Switch anterior. Mario Tennis Fever, Pokémon Pokopia el 5 de marzo, y las mejoras de Super Mario Bros. Wonder o Animal Crossing: New Horizons son algunos de los esfuerzos cerrados de este año, sin llegar a la fecha de lanzamiento de Yoshi and the Misterious Book. A partir de ahí todo es campo, y más allá de marzo la consola necesita confirmaciones con juegos propios para impulsar un año que necesita al menos un bombazo.

Obviamente en la ventana de los third parties sí hay muchos más estrenos (Resident Evil: Requiem, Indiana Jones, First Light 007 o Final Fantasy VII: Rebir)th) que acompañan el sabor original habitual de la Switch. Esa señal habla de la mejora sustancial de la Nintendo Switch 2 a la hora de atrapar juegos de lanzamiento acercándose al estándar de la última generación, pero a nadie se le escapa que antes o después, debe haber novedades con sagas como Super Mario, Super Smash Bros. o Zelda. No obligatoriamente para sacar un título este año, pero sí para demostrar que hay algo en desarrollo con aspiraciones a volver a cambiar el mercado como lo han hecho cada uno de esos títulos en sus últimos lanzamientos.

En ese círculo de predicciones parece difícil imaginar algo cerca del 27 de febrero con el Pokémon Day, por eso si de verdad hay un Nintendo Direct lo lógico es imaginarlo entre el martes 17 y el miércoles 18 a muy tardar. Otra cosa sería subrayar una línea ya marcada cuando todo el fandom está pensando en la décima generación de Pokémon, en la fecha de Pokémon Champions y en a saber qué lanzamientos trae consigo algo tan grande como el treinta cumpleaños de una de las franquicias más sonadas de todos los tiempos.