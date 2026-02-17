Juan Pérez 17 FEB 2026 - 11:22h.

Fire Emblem y Zelda son los pesos pesados para soñar con el evento

Nintendo acelera los rumores sobre Final Fantasy VII: Parte 3 gracias a Rebirth

El deseo por un Nintendo Direct para cubrir el panorama de la Switch 2 para los próximos meses parece una necesidad en la comunidad, sobre todo por evitar la confrontación del hype con el 30 aniversario de Pokémon. Por eso el desarrollo del lore con pistas relacionadas con juegos, sagas y estrenos deja más ganas aún de entender cuál será la decisión del gigante japonés sobre la cobertura de los próximos meses.

El Pokémon Presents va a cubrir al menos durante dos o tres semanas todo el contenido de la Nintendo Switch 2 por el cúmulo de noticias relacionadas. El vendaval del nuevo juego de la décima generación es sólo el inicio de algo mayor con posible contenido para Pokémon Champions, Pokémon Pokopia, Leyendas Z-A e incluso alguna sorpresa más. Por eso el resto de las IP's planteadas para la Switch 2 en el primer trimestre del año necesitan un apoyo, y no sería raro imaginar un Nintendo Direct esta misma semana.

Fire Emblem apunta a mundo abierto

La reciente información de algunos insiders cercanos a Intelligent Systems habla de que Fire Emblem: Fortune's Weave puede ser el primer juego de mundo abierto de la saga. Eso supone no sólo un empujón de Nintendo a sostener la franquicia bajo el éxito de The Legend of Zelda, sino un golpe de timón que acerca el juego a su lanzamiento. Si esa información existe no sería raro imaginar que está presente en el próximo tráiler del juego, y si hay tráiler...la preparación para un evento con la fecha de lanzamiento definitiva parece lo más lógico.

La pregunta es cómo se puede canalizar la saga en un entorno como ese, porque hasta ahora lo más lógico es imaginar algo como el mapeo de Unicorn Overlord con restricciones y cuenta atrás en la toma de decisiones para viajar.

El escenario perfecto para las novedades de 2026

La nebulosa de Pokémon va a cubrir el mes de marzo por lo que si Nintendo quiere activar sus títulos, debe hacerlo lo más rápido posible a sabiendas de la necesidad de impulsar sus juegos. Tomodachi Life es el primero en llegar de todos ellos, a mediados de abril, pero hay demasiados títulos por ubicar como Splatoon Raiders, Fire Emblen Fortunes' Weave y Yoshi and the Misterious Book. Sólo con eso hay espacio para un Direct a la espera de presentar algo mucho más grande.

Si en la propuesta hay algo más sonado como un Mario 3D, un nuevo Zelda o el desarrollo confirmado de un Super Smash Bros., es lógico distanciar más el anuncio porque nada de eso va a llegar en el primer trimestre del año. Por eso puede aguantar al mes de abril sin problemas, otra cosa es que las coletillas de un DLC de Mario Kart o información sobre el aniversario de Zelda entre ahora con un pack de extras en un supuesto Nintendo Direct de febrero.

El 40 aniversario de Zelda

La celebración de los 40 años desde el primer Zelda casi coincide con la misma fecha que el Pokémon Day ya que sólo es seis días antes, el 21 de febrero, por eso no sería raro ver un homenaje antes de tiempo. Para no coincidir con el Pokémon Presents, cualquier novedad sobre la saga por pequeña que sea, debe aparecer antes para no entrar en la sombra de la franquicia más gigante de la historia. Puede ser un pack, una oferta, un mando especial o una versión tuneada de la Switch 2, y quién sabe, como soñar es gratis quizás hay noticias de un juego nuevo o alguna novedad sobre la película marcada para 2027.

Slay the Spire 2 enseña la patita

Aunque es una pista demasiado pequeña, todo suma para imaginar novedades dentro de poco y es que el deseado Slay the Spire 2, prepara su acceso anticipado para el mes de marzo y todavía no hay noticias de su lanzamiento. La pista es que en su último comunicado han dejado entrever en un mensaje algo críptico, que hay noticias dentro de poco, y eso sólo puede esconder una información dentro de un evento mayor por lo que puede ser parte del Nintendo Direct de este mes. En ese bloque también entra la fecha de The Duskbloods, entrado también en los third parties pero con un horizonte más amable para la segunda mitad de 2026 a la espera de otro Partner Showcase.