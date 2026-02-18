Las expectativas del Pokémon Presents a sólo diez días del 30º aniversario

Juan Pérez 18 FEB 2026 - 13:04h.

El gran cierre debe ser el anuncio de la décima generación

El Nintendo Direct de esta semana, una filtración a la espera del Pokémon Presents

La ventana de los 10 días se abre hacia el 30 aniversario de la saga Pokémon con la celebración más grande de la historia planteada para el Pokémon Presents de la próxima semana. No hay destello oficial pero lo habitual es ejecutar el mismo día del cumpleaños, el 27 de febrero, una fiesta en forma de evento para anunciar algunas de las novedades más aventajadas de la saga...y eso significa casi con total seguridad la presentación de la décima generación con una larga lista de acompañantes.

En cualquier momento el Pokémon Presents puede recibir fecha y hora, aunque la estimación según otros años ronda las 14-15.00h. de la tarde del mencionado viernes 27 de febrero. Con la alarma puesta en ese ciclol, hay dos titulares presentes según el interés de la comunidad: el primer anuncio del juego de la décima generación en la Nintendo Switch 2 con lo que eso supone para el potencial de la franquicia, y la fecha definitiva de Pokémon Champions.

A poco más de una semana las interacciones más masivas en internet nacen de las posibles filtraciones de los iniciales así como de teorías muy locas sobre por qué Pokémon Pokopia ha cambiado sus nubes desde los primeros tráilers y cómo afecta eso al nuevo juego. La concepción de los universos lleva a los fans a desperdigar ideas muy locas cuando el lote principal es la llegada del primer principal nativo para Nintendo Switch 2 independiente a la experiencia de Leyendas Pokémon Z-A.

La presentación de la décima generación parece clara, pero la gran pregunta está en si ese es el gran bocado al 2026 de Nintendo o si hay algo más bajo la hoja de ruta de la compañía. Porque si el nuevo Pokémon llega a finales de año tras el golpe en la mesa de GTA VI, parece difícil imaginar otro gran título a lo Super Mario 3D, Zelda o Super Smash Bros. para esta temporada, por lo que la fecha del nuevo juego es fundamental para entender cuál es el objetivo de la compañía. Sobre todo porque parece imposible un lanzamiento antes de verano, y con Grand Theft Auto encima, lo lógico es imaginar noviembre o diciembre de 2026.

A partir de ahí la adrenalina puede ser acumular el hype trasladando las capturas de Z-A a Home para combatir en Pokémon Champions, el anunciado título competitivo todavía sin novedades desde el evento del año pasado. Ese debe ser el sustento para los próximos meses al tiempo que se favorece la ampliación de contenidos de Leyendas Pokémon Z-A para, con o sin DLC, impulsar la competición desde ahí hacia nuevos espacios. Obviamente hay limitaciones para llevarlos a otros juegos por la incompatibilidad con la estrategia, las estadísticas y los formatos.

Pokémon Pokopia, parte fundamental del Presents

La llegada de un juego aparentemente tan masivo como un Animal Crossing de Pokémon que además llega con muy buenas referencias va a ser troncal en el Pokémon Presents. Tanto en el aspecto del gameplay como del marketing, Pokémon Pokopia va a ser seguramente el título con más minutos en el evento por la cercanía con el lanzamiento en marzo, por la activación de preventas y por la necesidad de vincular un título tan importante al perfil cozy del jugador de la saga.

Además el concepto del multijugador en una isla aparte parece ser uno de los puntos fuertes de un título que puede marcar la diferencia en la franquicia a la hora de plantear juegos diferentes. Esto no es un juego móvil más de puzles o de coleccionismo, es una adaptación con las mejores piezas de un puzle que lleva desde años anclado a millones de usuarios, y ahora es el turno de Pokémon bajo el manto de Ditto.

A partir de ahí el merchandising, los juegos móviles y algún extracto del componente audiovisual van a ser las claves si no hay más sorpresas. Peluches de la nueva generación, mandos oficiales para la Switch 2, actualizaciones de Pokémon TCG Pocket, Pokemon Unite y Pokémon GO, y quizás una nueva temporada de La Conserje Pokémon.

En última instancia queda la recuperación de un pasado anclado a la situación del Rojo Fuego y del Verde Hoja con opciones a llegar a Nintendo Switch, así como el sueño de los remakes de Blanco y Negro. El segundo sobre todo es un extra demasiado ambicioso para todo lo que presenta el Pokémon Presents con las estimaciones actuales, un añadido de al menos 30-40 minutos de duración como poco para plantear un año muy importante para la saga.