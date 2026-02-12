Juan Pérez 12 FEB 2026 - 12:25h.

Un cozy que puede ser la sorpresa del año en cuanto a ventas

Pokémon Verde Hoja y Rojo Fuego, el rumor de un regreso para Switch 2

Compartir







El acercamiento de la saga al life sim con Pokémon Pokopia puede ser uno de los desatascadores del mercado para la Nintendo Switch 2 en el primer trimestre del año porque todo apunta a un bombazo. El juego, emplazado a tener un impulso final en el Pokémon Presents de febrero, destaca por su sencillez para atrapar a la comunidad cozy como tantos otros títulos han hecho en el último lustro, pero ahora dentro del entramado de la mayor franquicia del entretenimiento hoy día.

Mirar de reojo a Stardew Valley, Viva Piñata, Dragon Quest Builders, Animal Crossing o Minecraft son solo algunas de las referencias iniciales del primer vistazo de cerca a Pokémon Pokopia. Con reseñas muy positivas del primer testeo en no más de una hora de juego en la mayoría de los casos, la narrativa, el manejo del terreno, la construcción del hogar y la aparición de los pokémon con la extracción de habilidades parecen los puntos fuertes para entrar de lleno en el título el próximo 7 de marzo. Y entre tanto, una lista de curiosidades para llegar a él.

PUEDE INTERESARTE Este es el Pokémon favorito de Lamine Yamal

El manejo del terreno es muy Minecraft

La mezcla de elementos crea un sistema para trabajar el terreno como sucede con Minecraft o Dragon Quest Builders para construir y destruir a mercer los bloques de tierra. La única exigencia es conocer las habilidades y movimientos exactos del pokémon de turno para poder ejecutar determinada acción, por ejemplo con el caso de Golpe Roca. No es suficiente con encontrar la MT, hay que preparar un hábitat para atraer a un Hitmonchan para aprender la técnica, es algo así como crear un banco de madera en el sandbox.

Pokémon Pokopia avista incluso más de 40 horas

El jugador anclado al cozy con talante y paciencia para disfrutar de cada verdura plantada en el jardín de la casa bien puede multiplicar la cifra de 40 horas planteada por los desarrolladores. En las recientes entrevistas oficiales, los desarrolladores han hablado de unas 20-40 horas para superar la trama principal, pero todo depende de la proyección de cada jugador a la hora de plantear la jugabilidad.

PUEDE INTERESARTE Así son los primeros sets de LEGO Pokémon

Es un juego reposado que, sin prisas, puede ampliar ese límite sobre todo gracias al ritmo de cada uno con la simulación de vida, y sobre todo con la construcción. Como sucede en tantos otros juegos, en este al parecer hay muchas similitudes en este término con Minecraft, la construcción permite auténticas locuras que pueden dejar horas de pruebas al usuario. Y si el posgame ayuda, la cifra del entretenimiento final puede ser incluso mayor.

PUEDE INTERESARTE Pokémon 10ª GEN: Las dos fechas del posible anuncio en febrero

La promesa de un posgame

El escenario de un juego de estas características no acaba después de una historia principal, y esa promesa también está en Pokemon Pokopia según los desarrolladores. La realidad es que sí está preparada una continuación después de los créditos para tener una experiencia más profunda que la propia trama central, por lo que Ditto tiene mucho trabajo por delante después de cerrar todas las misiones principales en esas 20-40 horas.

El puzle para atrapar cada pokémon es muy Viva Piñata

La comparación con el juego de simulación de hace dos décadas llega desde una perspectiva curiosa, la de atrapar a los pokémon...o más bien, atraerlos a nuestra aldea. En muchos casos hay que completar ciertos requisitos o tener una construcción concreta, pero en otras es un pequeño puzle, es una manera de ampliar la gestión del ecosistema para hacer de la villa algo cada vez más amplio.

La aceleración del gameplay sin el ciclo día/noche

El escenario de este Pokémon Pokopia es mucho más activo que el de otros cozy que bloquean al jugador con el ciclo noche/día para mantener activos constantemente al jugador. En este caso la progresión depende de las acciones así como de los recursos, por lo que es mucho más fácil avanzar sin pensar en que el reloj de la propia Nintendo Switch 2 será el termómetro de la jugabilidad.

En el resto de curiosidades está la aceptación de hasta cuatro jugadores en el modo multijugador no sólo para interaccionar sino para crear estructuras exclusivas al jugar con amigos, un extra para tirar del online. Las variantes naturales de los pokémon también son otro fuerte porque hay una versión especial para pokémon como Sorlax, Pikachu o Smearguru que aparecen con patrones diferentes a los habituales y nombres cambiados, aunque ni mucho menos son formas regionales.