Pokémon Verde Hoja y Rojo Fuego, el rumor de un regreso para Switch 2

Juan Pérez 11 FEB 2026 - 18:09h.

El leaker más conocido de la saga suelta la bomba

La rumorología alrededor del Pokémon Presents con la celebración del 30 aniversario de la saga deja un nuevo espacio para las elucubraciones con la filtración del posible regreso de dos juegos míticos. Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja han saltado al primer plano con un supuesto envoltorio para Nintendo Switch 2 de la mano de uno de los leakers más conocidos de la escena de la franquicia.

El retorno de Khu a las filtraciones es una de las sorpresas de cara al Pokémon Day del próximo 27 de febrero, Generación 10 mediante, con uno de los eventos más esperados del año, y quizás de la década, para el fan de la saga. Lo sorprendente es que el leaker, habituado a dejar mensajes crípticos sobre sus informaciones, pone todas las tildes a la hora de colocar en el foco dos de los juegos más relevantes del origen: Rojo Fuego y Verde Hoja.

Él no lo dice directamente, sólo argumenta que algo con ambos juegos va a suceder en poco más de dos semanas, pero la relación es bastante obvia, sobre todo a sabiendas de todo lo que va a proyectar Pokémon. En este caso el rumor que ha tomado fuerza desde ahí, volcado con otras filtraciones, sería un relanzamiento para Nintendo Switch y Switch 2 que podría estar relacionado según otras fuentes con una aparición directa a la venta en la eShop.

Eso significa que no sería un lanzamiento para Nintendo Switch Online, sino un juego propio por separado integrado en una venta individual, que se estima alrededor de los 30 dólares...pero por ahora no hay nada de información oficial. El destello positivo es que al parecer va a tener compatibilidad con Home según ese humo que por ahora se ve desde lejos, pero no deja de ser un humo que toma tintes rojizos y verdosos para ser un complemento más para el 27 de febrero.