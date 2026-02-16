El leak indeseado de Pokémon Pocket para el set B2a previo al Pokémon Presents

Juan Pérez 16 FEB 2026 - 16:23h.

Un empujón antes de anunciar el set 3A

La ola de Pokémon Pocket vive en un maremoto planteado para el próximo Pokémon Presents del 27 de febrero, pero una cosa no resta prioridad a la otra de cara a soltar algún extra especial en la semana previa al 30 aniversario. La cuenta atrás para el set B2a deja entrever nuevas cartas esta misma semana de actualización con posible teaser previo a la actualización, una confirmación latente después de la aparición de vídeos ocultos del juego en algunas cuentas oficiales.

Los canales oficiales de Corea y Japón de Pokémon tienen ocultos algunos vídeos en la lista oficial de Pokémon Pocket, una traducción liviana de un próximo pack de contenidos para las próximas horas. Con teaser primero, confirmación después y actualización posterior, la hoja de ruta del juego de cartas más allá del boom actual con los mazos de Mega Gardevoir y de Hydreigon, puede ser la habitual en este tipo de casos antes de celebrar el presumible Set 3 con el anuncio en el Pokémon Day.

El juego de cartas coleccionable está en una bajada clara con respecto a los inicios, algo que incluso los desarrolladores han reafirmado tras sostener que deben encontrar la fórmula para retener usuarios. En ese horizonte la sorpresa del Pokémon Day debe ser insuflar de aire fresco el juego con algún boom muy sonado tanto para el coleccionismo como para la jugabilidad, pero antes parece haber un extra de apoyo con el set B2a.

El meta de Hydreigon rompe por completo el molde del competitivo a pesar de las apariciones de Gardevoir o Altaria entre otros tantos decks del primer listado competitivo. En ese impás el miniset necesita un extra de contenido que puede llegar esta misma semana, presumiblemente el viernes 20 si Pokémon Pocket repite la estrategia de meses anteriores donde el final de la semana es el punto fuerte.

Con Blaziken y Medicham activos en distintos retos, el futuro pasa por un Set 3 que está demasiado lejos...pero sin duda es el más prometedor por todo lo que puede ocultar. Aunque no llegará presumiblemente hasta finales de abril, el contenido y sobre todo las funciones sociales como los gremios puede ser la base para competir, además de una larga lista de mejoras. La rumorología habla de Celestial Guardians para la próxima actualización, pero por ahora todo son habladurías, y mientras tanto, el goteo de noticias es clave para esta misma semana.