Resident Evil: Requiem es no sólo una de las mayores sorpresas de 2026 sino de la propia saga, no sólo por el indudable éxito del juego en las cifras descubiertas hasta la fecha, sino por el efecto en los fans. El juego protagonizado por Grace Ashford y Leon S. Kennedy consigue en unos días el trono del mejor juego de la historia según los fans respecto a las reviews de los usuarios en Metacritic, sólo al nivel de Expedition 33.

El auge reciente de las reseñas, aquí está la nuestra tras vaciar sobre Resident Evil: Requiem, le da un valor extraordinario a los juegos que hace un par de décadas no existían, y la voz de la comunidad tiene un peso indudable. Aunque Metacritic aúna a los medios más importantes de la industria para poner una nota global, los fans también tienen ese espacio en un espacio alternativo donde lo nuevo de Capcom ha conseguido llegar al mismo nivel que el último GOTY, al menos por ahora.

En tres días el survival suma un 9.5 de media con cerca de 2.300 reviews, una puesta de largo espectacular que coloca a Requiem en lo más alto de Metacritic. El caso es que todavía hay opción de subir o bajar con cierta facilidad, porque el impulso del juego con las cifras de jugadores actuales invita a un caso masivo que puede dejar muchas miles de notas más con el paso de los meses tal y como ha pasado con Expedition 33.

El juego francés tiene la misma nota actualmente que Resident Evil: Requiem, pero la gran diferencia es que el RPG de combate por turnos guarda más de 25.000 reseñas con lo que eso conlleva. Si Leon y Grace aguantan el paso del tiempo con una vertiente como tal, pueden mantener ese primer puesto conjunto, pero las próximas semanas van a ser claves para eso, porque es cuando más jugadores van a superar la trama y entrar a poner una cifra.

En Steam las reseñas de Resident Evil: Requiem están en la misma línea con un 'extremadamente positivas' y algo más de 2.100 apoyos, lo que evidencia no sólo la estructura breve del juego sino el buen sabor de boca en el jugador.

El top 10 de los videojuegos en Metacritic según la comunidad

La repetición de las notas con cifras tan altas es habitual, pero en la media exacta Metacritic pone por encima los que tienen decimales más amplios aunque sean por mínimos, por eso queda esta clasificación de las votaciones de los jugadores, que no de la prensa. Precisamente por el caso de Disney Cory in the House la diferenciación es tan necesaria, más allá del contenido en sí de los artículos, porque el meme de convertir un juego en el más votado de la historia tiene una presencia cuanto menos sorprendente.

1º Resident Evil: Requiem

2º Expedition 33: 9.5

3º Metal Gear Solid: 9.3

4º Disney Cory in the House: 9.3

5º Metal Gear Solid 3: Snake Eater: 9.3

6º The Witcher 3: Wild Hunt: Blood and Wine: 9.3

7º Silent Hill 2: 9.3

8º Silent Hill 2: Restless Dreams: 9.2

9º Gran Turismo 4: 9.2

10º Chrono Trigger: 9.2

En esa última posición hay un empate exacto con otros juegos como The Last of Us 1 y 2, Resident Evil 4 (2005), Baldur's Gate 3, Stellar Blade, Ghost of Tsushima o varias expansiones de Warcraft III entre otros.