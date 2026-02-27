Los 25 grandes videojuegos de PS5 para 2026 tras Resident Evil: Requiem
Tras Mewgenics y Nioh 3, lo de Capcom debe ser el punto de inflexión de este año
Crisol: Theater of Idols, el folclore ‘hispánico’ se transforma en una pesadilla brillante
El lanzamiento este viernes 27 de Resident Evil: Requiem es un punto de inflexión para los videojuegos en 2026 por las expectativas desplegadas y las posibilidades de seguir el paso a un año repleto de éxitos. El juego de Capcom puede ser la primera vara de medir de entre todas las grandes IP's planteadas en una temporada donde hasta ahora han destacado Mewgenics, Nioh 3 o Cairn deja un escenario interesante.
El balance actual de 2026 pasa por desplegar la historia de Racoon City hacia el éxito bajo el mandato de Lion y Grace, pero a partir de ahí hay un discurso prometedor para PS5 con un mes de marzo repleto de juegos interesantes. Con el calendario completado a falta de varias sorpresas para finales de año, el asentamiento de los juegos de Marvel's Lobezno y Phantom Blade Zero para septiembre valen para preparar una órbita alrededor de lo que va a significar GTA VI. Y entre tanto hype, un listado de más de 20 juegos muy prometedores.
El dilema está en la ausencia de fecha y el miedo a los retrasos con múltiples títulos presentes como Dune: Awakening, Onimusha: Way of the Sword, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Lords of the Fallen 2 o Marvel 1943: Rise of Hydra. Por no hablar de las posibilidades de tener sorpresas de primer nivel con juegos que, según rumores y ciertas informaciones, pueden llegar: Nier Automata, God of War, Kingdom Hearts 4 o Final Fantasy VII: Parte 3. Con todo eso el pastel de posibilidades queda de la siguiente forma con una división por cuatrimestres.
El primer trimestre pasa por el obús de Monster Hunter
El nuevo título de Capcom es sin duda la joya de la corona de un mes donde hay espacio para conocer qué puede ser Crimson Desert a largo plazo o cómo le puede funcionar Marathon a Bungie.
- 5 de marzo: Marathon
- 13 de marzo: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- 19 de marzo: Crimson Desert
- 26 de marzo: Life is Strange: Reunion
De abril a junio domina la acción
La exclusividad de Saros le da fuerza a la consola, pero hay demasiados juegos interesantes difíciles de soltar como Pragmata, First Light o el LEGO Batman que parece levantar de la nada un nuevo Arkham City.
- 24 de abril: Pragmata
- 30 de abril: SAROS
- 27 de mayo: 007 First Light
- 29 de mayo: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- 18 de junio: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
Un verano repleto de exclusivos
Sony toma perspectiva para adelantarse a GTA VI hasta el punto de unificar algunos títulos demasiado como sucede con Phantom Blade 0 y Marvel's Wolverine, ambos en una misma semana. Aún así el músculo debe ser Tokon, lo último de Arc System Works que llega en pleno agosto.
- 6 de agosto: MARVEL Tōkon Fighting Souls
- 8 de septiembre: Phantom Blade 0
- 15 de septiembre: Marvel's Wolverine
- Septiembre: EA Sports FC 27
CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE)
- 19 de noviembre: Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Los juegos sin fecha y la sombra de GTA VI
El miedo a GTA VI, el desarrollo de múltiples juegos y las dudas con miras a 2027 deja otro gran pack de títulos sin fecha concertada hasta la fecha. El Summer Game Fest y presumiblemente un gran evento de PlayStation deben ser la solución a muchos de estos juegos de cara a los 2-3 próximos mees.
- Tides of Annihilation: Finales de 2026
- Kena Scars Of Kosmora
- John Wick: The Game: Mediados de 2026
- Castlevania: Belmont’s Curse: Octubre 2026
- Dune: Awakening
- Onimusha: Way of the Sword
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis
- Lords of the Fallen 2
- Marvel 1943: Rise of Hydra
- Control Resonant
- Fable