Los 25 grandes videojuegos de PS5 para 2026 tras Resident Evil: Requiem

Juan Pérez 27 FEB 2026 - 12:21h.

Tras Mewgenics y Nioh 3, lo de Capcom debe ser el punto de inflexión de este año

Crisol: Theater of Idols, el folclore ‘hispánico’ se transforma en una pesadilla brillante

Compartir







El lanzamiento este viernes 27 de Resident Evil: Requiem es un punto de inflexión para los videojuegos en 2026 por las expectativas desplegadas y las posibilidades de seguir el paso a un año repleto de éxitos. El juego de Capcom puede ser la primera vara de medir de entre todas las grandes IP's planteadas en una temporada donde hasta ahora han destacado Mewgenics, Nioh 3 o Cairn deja un escenario interesante.

El balance actual de 2026 pasa por desplegar la historia de Racoon City hacia el éxito bajo el mandato de Lion y Grace, pero a partir de ahí hay un discurso prometedor para PS5 con un mes de marzo repleto de juegos interesantes. Con el calendario completado a falta de varias sorpresas para finales de año, el asentamiento de los juegos de Marvel's Lobezno y Phantom Blade Zero para septiembre valen para preparar una órbita alrededor de lo que va a significar GTA VI. Y entre tanto hype, un listado de más de 20 juegos muy prometedores.

El dilema está en la ausencia de fecha y el miedo a los retrasos con múltiples títulos presentes como Dune: Awakening, Onimusha: Way of the Sword, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Lords of the Fallen 2 o Marvel 1943: Rise of Hydra. Por no hablar de las posibilidades de tener sorpresas de primer nivel con juegos que, según rumores y ciertas informaciones, pueden llegar: Nier Automata, God of War, Kingdom Hearts 4 o Final Fantasy VII: Parte 3. Con todo eso el pastel de posibilidades queda de la siguiente forma con una división por cuatrimestres.

El primer trimestre pasa por el obús de Monster Hunter

El nuevo título de Capcom es sin duda la joya de la corona de un mes donde hay espacio para conocer qué puede ser Crimson Desert a largo plazo o cómo le puede funcionar Marathon a Bungie.

5 de marzo: Marathon

13 de marzo: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

19 de marzo: Crimson Desert

26 de marzo: Life is Strange: Reunion

De abril a junio domina la acción

La exclusividad de Saros le da fuerza a la consola, pero hay demasiados juegos interesantes difíciles de soltar como Pragmata, First Light o el LEGO Batman que parece levantar de la nada un nuevo Arkham City.

PUEDE INTERESARTE Pragmata: todo lo que sabemos de uno de los juegos más esperados de 2026

24 de abril: Pragmata

30 de abril: SAROS

27 de mayo: 007 First Light

29 de mayo: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

18 de junio: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Un verano repleto de exclusivos

Sony toma perspectiva para adelantarse a GTA VI hasta el punto de unificar algunos títulos demasiado como sucede con Phantom Blade 0 y Marvel's Wolverine, ambos en una misma semana. Aún así el músculo debe ser Tokon, lo último de Arc System Works que llega en pleno agosto.

6 de agosto: MARVEL Tōkon Fighting Souls

8 de septiembre: Phantom Blade 0

15 de septiembre: Marvel's Wolverine

Septiembre: EA Sports FC 27

CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE)

19 de noviembre: Grand Theft Auto VI (GTA 6)

Los juegos sin fecha y la sombra de GTA VI

El miedo a GTA VI, el desarrollo de múltiples juegos y las dudas con miras a 2027 deja otro gran pack de títulos sin fecha concertada hasta la fecha. El Summer Game Fest y presumiblemente un gran evento de PlayStation deben ser la solución a muchos de estos juegos de cara a los 2-3 próximos mees.