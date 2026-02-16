Saber Interactive nos ha prometido un videojuego 'triple A' de John Wick

Gustavo Maeso 16 FEB 2026 - 17:40h.

Keanu Reeves vuelve a meterse en el traje en esta superproducción para PS5, Xbox Series X|S y PC que expandirá el universo antes de la “Impossible Task”

El único videojuego de John Wick está a punto de ser retirado de todas las plataformas

Lo vamos a decir claro: llevábamos años esperando este momento. El universo de John Wick pedía a gritos un videojuego a la altura de su leyenda. Y puede que por fin lo tengamos. Durante el State of Play de Sony, Lionsgate y Saber Interactive anunciaron oficialmente un videojuego AAA de John Wick en desarrollo para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Y esta vez hablamos de una superproducción con todas las letras.

Y sí, sabemos lo que estás pensando: “pero si ya hubo un juego de John Wick”. Exacto. En 2020 se lanzó John Wick Hex, una propuesta indie de acción táctica con perspectiva isométrica y mecánicas estratégicas en tiempo real. Era interesante, inteligente y muy fiel al espíritu coreográfico de la saga. Pero no era ese AAA en tercera persona, cinematográfico y explosivo que muchos imaginábamos mientras veíamos a Wick vaciar cargadores con precisión quirúrgica. Ahora, por fin, parece que ese sueño se materializa, como podemos ver en el espectacular tráiler del anuncio:

Un AAA en tercera persona con narrativa original

El proyecto, todavía bajo el nombre provisional de “Untitled John Wick Game”, está siendo desarrollado en colaboración entre Lionsgate y Saber Interactive. La propuesta es directa y ambiciosa: un juego de acción en tercera persona para un solo jugador, diseñado para público adulto, que combine el inconfundible estilo “gun-fu” con una narrativa original dentro del canon oficial.

No será una adaptación literal de ninguna película. La historia se situará años antes de la famosa “Impossible Task”, ampliando el lore del personaje y del universo de la Alta Mesa. Es decir, vamos a explorar una etapa clave de la vida de Wick que apenas conocemos. Y eso, para los fans, es oro puro.

Habrá personajes conocidos, otros nuevos creados específicamente para el juego y, sobre todo, una intención clara de expandir el universo sin romper su coherencia. No estamos ante un simple producto licenciado: la implicación creativa es real.

Keanu Reeves y Chad Stahelski

Aquí viene uno de los puntos que más nos entusiasma. Keanu Reeves está implicado en la producción y retomará la imagen, la voz y la interpretación del personaje. No es un simple “parecido razonable”: es Wick en estado puro. Además, participa activamente Chad Stahelski, director de la saga cinematográfica. Su presencia es clave, porque si algo ha diferenciado a John Wick del resto del cine de acción es su coreografía de combate milimétrica, su puesta en escena y esa mezcla de brutalidad y elegancia que ya es marca de la casa.

Desde Lionsgate han insistido en que el objetivo es capturar precisamente eso: la autenticidad, el ritmo, la coreografía y la construcción de mundo que han convertido a la franquicia en un fenómeno global.

Desde que John Wick debutara en 2014, la saga no ha parado de crecer. Cuatro películas después, más de mil millones de dólares en taquilla y un universo expandido que incluye la serie The Continental y el spin-off Ballerina, protagonizado por Ana de Armas. Además, están en desarrollo nuevas películas, incluida una centrada en Caine y otra que continuará los eventos posteriores a la cuarta entrega.

La experiencia de Saber con grandes licencias

Saber Interactive no es nueva en esto de manejar franquicias potentes y, sobre todo, cinematográficas. Su currículum incluye Warhammer 40,000: Space Marine 2, que superó los siete millones de unidades vendidas en su primer año, además de títulos como World War Z, Jurassic Park: Survival, Turok: Origins, Hellraiser: Revival, A Quit Place: The Road Ahead, Evil Dead: The Game, Ghostbuster: The Videogame...

John Wick siempre ha tenido ADN de videojuego. Su estructura por misiones, su progresión en enfrentamientos, su estilo visual… todo encaja. Con este anuncio, sentimos que por fin vamos a poder vivir esa fantasía elegante y letal en primera persona (o mejor dicho, en tercera persona) pero con el mando en nuestras manos. Si cumplen lo que prometen, puede que estemos ante la experiencia interactiva definitiva de Baba Yaga.