Juan Pérez 13 FEB 2026 - 00:43h.

Un baúl de nuevos juegos para proyectar todo el 2026

Los 20 videojuegos más esperados de 2026, de GTA VI a Resident Evil: Requiem

Compartir







El State of Play más largo de la historia con poco más de una hora de novedades deja un sabor de boca a berenjena y bechamel con la doble noticia de God of War en su regreso a la antigua Grecia. La recuperación de la trilogía griega junto al shadowdrop del metroidvania entre Kratos y su hermano son dos bloques cercanos al 20 aniversario de la saga que se comen la mayoría de anuncios, a pesar de tener títulos como Resident Evil, Marvel Tokon o la secuela de Kena. Este es el top 10 de las mejores novedades del evento junto a la lista completa de las presentaciones.

God of War: Trilogy Remake

PUEDE INTERESARTE Kingdom Hearts 4 toma forma con desembarco incluido en en Fortnite

Unos pocos segundos valen para despertar el interés del enamorado de la franquicia con el anuncio de la trilogía griega. El desarrollo de los tres juegos es oficial después de muchos rumores, y aunque está en fases iniciales del proyecto, es un asentamiento en la base de Kratos.

God of War: Sons of Sparta (2026)

¡Shadowdrop! El metroidvania llega de manera oficial tras muchos rumores con un estilo pixelado 2D donde se presenta el entrenamiento inicial de Kratos y su hermano Deimos. Una historia de deber, honor y hermandad que está ya disponible en PS5 para representar los Dones del Olimpo como los poderes más representativos creado por Mega Cat Studios.

Marvel Tokon (6 de agosto)

PUEDE INTERESARTE Marvel's Wolverine se baja del barco del State of Play

La confirmación de la fecha para verano es la mejor noticia para llegar a agosto con ganas de fighting game con este Marvel Tokon, sin duda el juego más potente de PS5 hasta la fecha para 2026. La promesa de los 20 personajes de lanzamiento todavía no desvela el plantel al completo, pero sí lo completa con tres novedades: Lobezno, Magik y Danger, esta última una gran novedad al ser un personaje terciario en los cómics.

Resident Evil: Requiem (27 de febrero)

El contrapunto al tráiler del Nintendo Direct es este cuarto tráiler de Resident Evil: Requiem, con Leon y un buen puñado de balas desde el primer segundo. La conexión entre los dos protagonistas y la entrada final en la comisaría, es el éxtasis de cierre a solo dos semanas del lanzamiento.

First Light 007 (27 de mayo)

El apoyo al juego del nuevo James Bond era una obviedad por la cercanía en el calendario de 2025, en este caso con un tráiler donde se muestra el reclutamiento del personaje. Mucha chica bond, una sensación total de Uncharted con mucho apoyo cinemático, y uno de los juegos con más peso a día de hoy del año.

Kena: Scars of Kosmora (2026)

Ember Lab presenta la secuela de Kena como punto inicial del State of Play integrando ahora la saga como parte de PlayStation Studios en una propuesta mayor, más cinemática y con más acción. Kena ha crecido y ahora ya es una guía espiritual, y tiene la necesidad de viajar por la isla de Kosmora, una zona repleta de secretos.

PS5 y PC

Beast of Reincarnation (4 de agosto)

Otro de los juegos para agosto a sólo unos días de la salida del Tokon es este Beast of Reincarnation creado por Game Freak para mostrar una Japón posapocalíptica enclavada en un ARPG con mucho tinte de souls.

Saros (30 de abril)

Velocidad, acción y la promesa de ser una línea continua de Returnal, el nuevo gameplay de Saros expone todo lo que habíamos visto y mucho más de ese frenetismo de un caótico roguelike. El eclipse con el cambio completo del entorno, una de las grandes novedades mostradas.

Pragmata (24 de abril)

Aunque no es una novedad, este nuevo tráiler de Pragmata acerca algo más la narrativa a los personajes con la salida del famoso edificio de la demo para constatar combates mucho más grandes de los vistos hasta la fecha.

E

Castlevania: Belmont's Curse (2026)

Motion Twin compone una de las sorpresas del State of Play con este 2D que se plantea 23 años después de Dracula Castle, donde seguimos a un joven Belmonte en una trama todavía sin fecha de lanzamiento.

Marathon (5 de marzo)

Marathon plantea un tráiler de lanzamiento para intentar convertir el debate en convencimiento no sólo con su lanzamiento el 5 de marzo, sino con una semana previa de prueba a modo de server slam. Del 26 de febrero al 2 de marzo la prueba será un must para los que quieren probar el shooter, y la precompra ya está activada.

En el resto de anuncios hay mucha continuidad con la presentación del DLC gratuito para Yotei, el port de lo último de Kojima a PC, un prólogo para Neva que llega en una semana y presentaciones sorprendentes como la de John Wick y Silent Hill: Townfall. Este es el listado completo de los títulos restantes: