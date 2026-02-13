Gustavo Maeso 13 FEB 2026 - 00:24h.

Sony anuncia el remake de la trilogía de God of War y lanza hoy el spin-off God of War Sons of Sparta

God of War guarda el as del Remake más allá del 20 aniversario

El State of Play de este jueves 12 de febrero ha dado para mucho. Un montón de nuevos anuncios y algunos títulos que ya conocíamos pero que han enseñado algo más en una presentación que ha durado aproximadamente una hora. Pero nadie esperaba el anuncio que hemos visto al final: ¡un nuevo God of War!

Es cierto que se venía rumoreando desde hacía tiempo que un nuevo God of War venía de camino, pero que no se trataría de un nuevo capítulo convencional, sino una vuelta a las raíces con una propuesta en 2D. Pues, a pesar de que el desarrollo de este juego ha permanecido en casi absoluto secreto todo este tiempo, era una realidad. Pero lo que no esperábamos es que se tratara de un juego al más puro estilo retro (más retro que los videojuegos originales de PS2). God of War Sons of Sparta es un título completamente en 2D, con gráficos de píxel gordo. Pero, lo más alucinante: ¡el juego está disponible ya mismo en PS5!

No podemos ya con tantas sorpresas: Un ‘shadowdrop’ en toda regla (anuncio sorpresa y lanzamiento en el mismo instante). El juego viene de la mano de santa Monica Studios y Mega Cat Studios. El anuncio ha llegado al final del evento, justo después de que se anunciara el remake de la trilogía original: God of War Trilogy Remake. La aparición de TC Carson, la voz original de Kratos, fue el broche perfecto para confirmar ambos proyectos. Con su inconfundible tono grave, Carson no solo despertó la nostalgia de los jugadores veteranos, sino que reforzó la idea de que Sony quiere rendir homenaje a las raíces de la franquicia.

God of War Sons of Sparta, un giro retro que ya podemos jugar

Si el remake apunta al largo plazo, el segundo anuncio tiene un impacto inmediato. God of War Sons of Sparta es un spin-off de desplazamiento lateral desarrollado por el estudio independiente Mega Cat Studios. Y lo más llamativo: está disponible desde hoy mismo.

Este nuevo título adopta una perspectiva 2D que recuerda a la era clásica de los videojuegos de acción. Hablamos de desplazamiento lateral, combates directos y un diseño que bebe claramente de la estética retro.

Este lanzamiento inmediato responde a una tendencia que estamos viendo cada vez más en eventos digitales: el “shadow drop”. Es decir, anunciar y lanzar al mismo tiempo. Esta estrategia genera conversación instantánea en redes sociales y dispara la curiosidad de la comunidad, que puede probar el producto sin esperar meses.

Aunque aún no se han revelado demasiados detalles argumentales, el título sugiere una exploración del legado espartano de Kratos, quizá centrada en otros personajes o en episodios paralelos dentro del universo de la saga. Este formato 2D abre la puerta a un enfoque más arcade y directo, ideal tanto para jugadores veteranos como para quienes buscan una experiencia más ligera pero igualmente intensa.

Un remake para revivir la furia original de Kratos

God of War, lanzado originalmente en 2005 para PlayStation 2, marcó un antes y un después en el género de acción y aventura. Su combinación de combate visceral, mitología griega y narrativa cinematográfica lo convirtió en un referente inmediato. A este título le siguieron God of War II y God of War III, completando una trilogía que definió la era dorada de Kratos como el Fantasma de Esparta.

Ahora, Sony confirma que esta trilogía regresará en forma de remake. Aunque no se ha detallado una fecha de lanzamiento, sí sabemos que el proyecto se encuentra en una fase temprana de desarrollo. Esto sugiere que estamos ante una producción ambiciosa, probablemente pensada para las capacidades técnicas actuales de PlayStation 5 y futuras iteraciones del hardware.

Si analizamos el contexto, el movimiento tiene todo el sentido del mundo. Tras el éxito crítico y comercial de God of War y su secuela God of War Ragnarök, Sony ha consolidado la etapa nórdica de la saga. Sin embargo, muchos jugadores más jóvenes no han experimentado directamente la trilogía griega original. Este remake puede servir tanto como puente generacional como oportunidad para rediseñar mecánicas clásicas bajo estándares contemporáneos: sistemas de combate más profundos, mejoras visuales de nueva generación y una narrativa posiblemente ampliada.