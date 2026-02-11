Juan Pérez 11 FEB 2026 - 10:13h.

Un paso al lado para dejarle espacio...¿a Venom?

El roster de PlayStation 5 para el State of Play de este jueves tiene un invitado menos a la fiesta después de la confirmación oficial de Insomniac Games. La ausencia de Marvel's Wolverine es definitiva para el evento de Sony porque el juego planteado para 2026 da un paso atrás no en su año de lanzamiento, pero sí en la puesta a punto para darle noticias a su comunidad con un proyecto por descubrir.

Las elucubraciones alrededor de los juegos presentes en el State of Play de este jueves 12 de febrero tienen un representante menos después de la última intervención de Insomniac Games. La compañía ha desmentido los rumores para colocar una ventana de novedades estimada para la próxima primavera, por lo que ahora dejan de lado la información si todo no es un bait tremendo alimentado desde las redes sociales oficiales de los desarrolladores.

El panorama deja entonces dos escenarios totalmente distintos para Insomniac en el State of Play, apostar por otra novedad con el mismo apellido de Marvel o pasar de puntillas hasta un nuevo anuncio entre marzo y junio. La segunda opción parece la más lógica atendiendo al futuro de Lobezno, pero hay suficientes juegos de Marvel como para pensar en evitar un solapamiento de nombres.

La joya de la corona sería el anuncio de otro juego de Insomniac, el rumoreado título de Venom que lleva en el ambiente desde el famoso DLC del último Marvel's Spider-Man. Ese sería una buena bomba para liquidar todos los rumores a pesar de tener dos juegos en desarrollo al mismo tiempo, pero es una forma de cubrir todas las posibilidades y tener presente a Insomniac Games a pesar de no llevar las garras equipadas.

La otra opción es más clara, y es dejarle el protagonismo de Marvel en el State of Play a la franquicia de Arc System Works con el nuevo juego de lucha. Marvel Tokon es a día de hoy uno de los exclusivos más poderosos en consola para PS5 por lo que debe ser prioridad si consigue un pack de novedades como el plantel completo de personajes, los modos de juego y la fecha de lanzamiento. También está por ahí revoloteando el juego de Marvel 1943: Rise of Hydra, pero es harina de otro costal.

Para acompañar el motivo del State of Play con novedades de Insomniac Games hay una novedad que sí está relacionada con la compañía y es el liderazgo del próximo pack de juegos del mes de febrero en PS Plus para los suscriptores del online. Al parecer Marvel's Spider-Man 2 es el juego elegido para ser el cabeza de cartel junto a Neva, por lo que es una manera de atrapar a la audiencia mientras Lobezno carbura en el banquillo.

Por ahora Marvel's Wolverine espera a tener novedades con un escenario complejo porque todo el mundo mira de reojo a GTA VI para tomar distancia, sobre todo los títulos Triple AAA con cierta exigencia en el mercado. Los rumores hablan del tercer cuatrimestre del año entre julio y septiembre, pero no hay certezas. Todo pasa por tener atención en primavera para afilar las garras una vez más antes del desfile.